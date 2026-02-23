Noile tăieri din educație scot profesorii în stradă: “Doar eliminarea măsurilor din Legea Bolojan mai poate opri greva generală”

Educația va primi anul acesta cel mai mic buget din ultimii 30 de ani, spun liderii sindicali. Sursă foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Profesorii și studenții vor protesta miercuri în fața Palatului Cotroceni, după ce l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că îi ignoră de luni întregi. Profesorii cer să fie primiți la discuții, în contextul dezbaterilor privind Legea bugetului.

Dacă revendicările lor nu sunt ascultate, în mai puțin de o lună, chiat în perioada simulărilor, profesorii amenință cu grevă generală. Mișcări de protest sunt anunțate și în țară.

George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat pentru Antena 3 CNN că singurul lucru care ar putea opri intrarea în greva generală este abrogarea măsurilor din Legea 141.

“Mergem în fața Palatului Cotroceni tocmai pentru faptul că președintele României nu și-a îndeplinit promisiunea de a se întâlni cu noi și de a fi un mediator între noi și reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Educației. Acum vorbim despre premierul României care ocupă și funcția de ministru interimar al Educației. Ne dorim ca aceste măsuri luate prin “Legea Bolojan” să fie abrogate. Aici fac referire la norma didactică, la numărul de elevi la clasă. Peste toate astea, aflăm că și sporul de doctorat va fi diminuat. E clar că nu se dorește un învățământ de calitate. Vom continua toate formele de protest pe care le avem la dispoziție”.

Întrebat care sunt compromisurile pe care sunt dispuși profesorii să le facă, George Purcaru a precizat:

“Nu prea avem la ce face compromis, pentru că aceste măsuri au lovit educația. Aici fac referire la actul didactic, pentru că nu putem vorbi despre un învățământ de calitate când avem clase comasate, număr foarte mare de elevi la clasă. Cât privește și scăderea mascată a salariilor, pentru că asta a însemnat creșterea normei didactice, ea a fost între 10-25%. Nu mai vorbim despre plata cu ora, și aceea a fost o bătaie de joc la adresa cadrelor didactice, plătită sub nivelul unui zilier. Nu avem cum să renunțăm la aceste lucruri”.

Liderul sindical a mai precizat că Educația va primi anul acesta cel mai mic buget din ultimii 30 de ani.

Discuțiile din coaliție privind Legea bugetului

Liderii Coaliției s-ar fi înțeles pe cele două ordonanțe de urgență, cea privind măsurile de relansare economică și pe reformele din administrația locală și cea centrală, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Marți la prânz va avea loc ședința Consiliul Economic și Social pentru avizarea lor, iar seara a fost programată o ședință extraordinată de Guvern pentru adoptarea lor.

Liderii partidelor din Coaliţie s-au întâlnit luni să negocieze cum împart puţinii bani din buget, în plin scandal legat de propunerile de relansare economică. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, l-a ameninţat pe premierul Ilie Bolojan că PSD nu va vota nici bugetul, nici pachetul trei de măsuri fiscale fără garanţii pentru măsurile sociale.

Şeful Executivului spune că este de acord cu propunerile atât timp cât miniştrii vin şi cu surse de finanţare, astfel încât să nu fie depăşit deficitul stabilit cu Comisia Europeană. Blocajul privind măsurile de relansare economică ar proveni de la ministrul USR-ist al Economiei, Irineu Darău, care a cerut să gestioneze el, prin minister, o parte dintre proiecte, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Din punctul de vedere al măsurilor, acestea sunt închise, singura problemă rămâne cine le gestionează. Dacă acest blocaj va fi rezolvat luni, marți ar putea avea loc ședința extraordinară de Guvern pentru cele două ordonanțe, potrivit surselor.