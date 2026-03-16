Șeful OMV l-a avertizat pe Bolojan despre criza pe care războiul din Orient o poate provoca. „Guvernul analizează toate scenariile”

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire cu o delegaţie a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern. Potrivit Guvernului, reprezentanții OMV i-ar atras atenția prim-ministrului cu privire la riscurile din lanțul aprovizionării cu petrol provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit Guvernului, discuţiile au vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiţii record de 9,4 miliarde lei în acest an.

„Reprezentanţii companiei au menţionat că cel mai important proiect de explorare şi exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca exploatarea să înceapă anul viitor. Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât şi pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României şi la reducerea dependenţei de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanţa siguranţei şi securităţii proiectului în Marea Neagră”, se precizează în comunicatul Guvernului.

De asemenea, a fost analizat şi stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern şi OMV Petrom pentru a permite continuarea investiţiilor în explorarea şi producţia de hidrocarburi.

Executivul arată că un alt subiect central a fost evoluţia preţurilor la carburanţi şi a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu şi al perturbărilor de pe piaţa globală a petrolului.

„Reprezentanţii OMV au atras atenţia asupra provocării principale: securizarea lanţului de aprovizionare, având în vedere că turbulenţele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial. Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcţie de evoluţia situaţiei şi a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piaţa carburanţilor din România”, spune Guvernul.

S-a agreat că va exista o colaborare şi cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depăşească cu bine această situaţie dificilă, mai afirmă Executivul.

La întrevedere, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu. Din partea OMV, au mai participat directorul general executiv şi preşedintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, şi vicepreşedintele pentru Reglementare şi Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.

Anterior, și președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu conducerea OMV, la Palatul Cotroceni.