Consilierul lui Bolojan: Statul român nu are bani să intervină pentru a reduce prețul carburanților. Să nu creăm așteptări iraționale

Economistul a explicat că statul a implementat deja măsuri de sprijin pentru domeniile în care impactul scumpirii combustibilului este mai mare / Foto: Agerpres

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a precizat luni, la Antena 3 CNN, că statul român nu are resursele financiare necesare pentru a interveni și a reduce prețul combustibilului pentru populație, în contextul scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Într-un moment de panică cumva la nivel internațional și de turbulențe majore vedem o creștere spectaculoasă a prețului petrolului, pe fondul acestui conflict din Orientul Mijlociu. Probabil că cea mai înțeleaptă măsură pentru moment este să urmărești situația și să vezi dacă poți avea soluții pe care le poți implementa.

Nu trebuie ignorat însă că România are o problemă bugetară foarte serioasă, pentru că toată lumea se gândește la o intervenție a statului cu resurse bugetare. Dacă se decide o astfel de soluție, trebuie identificate acele resurse. De unde iei banii? Pentru că, până la urmă, când ai deficite bugetare mari, împrumuți foarte mult ca să aloci sume semnificative pentru a putea compensa o parte din prețul la pompă, la combustibil. Ar trebui să ai acele resurse pe care nu le ai”, a explicat Ionuț Dumitru.

El a mai adăugat că statul român a implementat deja măsuri de sprijin pentru domeniile în care impactul scumpirii combustibilului este mai mare, în special pentru agricultură și transportatori.

„Nu știu ce va accepta sau nu domnul premier, dar ce pot să vă spun este că să nu creăm așteptări iraționale că statul ar putea interveni să reducă prețul la combustibil pentru toată lumea, pentru că nu are bani să o facă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Deficitul bugetar din România în 2024 a fost cel mai mare din Europa. Îl avem în continuare la un nivel foarte înalt, printre cele mai mari din Europa. Nu ai resursele să poți interveni.

Uitați-vă că sunt pentru două sectoare unde impactul e mai mare din prețul la pompă, și anume agricultură și transportatori. Există niște măsuri care funcționează deja. La transportatori chiar s-a extins acel mecanism de compensare, de rambursare a accizei și a fost chiar crescut nivelul de compensare.

Toată lumea ar vrea să audă lucrul ăsta, că poate statul să facă lucrul ăsta.

Eu vă spun că nu are resursele să o facă. Iar când împrumuți 9% din PIB, să te gândești că discutăm de sume foarte mari. Adică nu e vorba de 1 miliard lei. Sunt multe miliarde de euro la mijloc pe care statul român nu îi are în momentul de față”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă prețul petrolului ar ajunge la 200 de dolari pe baril, iar benzina și motorina ar putea costa 15 lei pe litru în România, consilierul premierului a răspuns că nimeni nu poate anticipa unde se va stabiliza prețul petrolului.

„În momentul de față nu cred că poate să ne spună nimeni unde se va stabiliza prețul petrolului, pentru că dacă ai un scenariu în care ai o creștere a prețului petrolului, dar ea este una temporară, e un scenariu cuminte, să-l numim așa.

Dacă ai un scenariu în care prețul petrolului crește mult și rămâne acolo, e cu totul altă situație în care te poți afla, dar nu știm unde se va stabiliza prețul petrolului și dacă statul ar interveni, să zicem, cu resurse publice, banii ăia fie trebuie împrumutați, fie trebuie reduși din alte părți.

Adică nu ar face decât să ia din alte părți, din alte părți ale bugetului și să alocăm aici. Avem și experiența pe care am avut-o anii anteriori cu plafonarea prețului la energie, care nu a însemnat decât statul, a plătit niște miliarde, mult, o sumă destul de mare, circa 6 miliarde de euro, pentru plafonarea prețului la energie și, în fapt, prețul la energie plătit a fost tot același”, a încheiat Ionuț Dumitru.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au discutat luni cu reprezentanții OMV Petrom, după ce benzina a depășit pragul de 8,5 lei/litru, iar motorina de 9 lei/litru.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și evoluțiile recente de pe piața energetică, în contextul tensiunilor geopolitice.

Nicușor Dan a precizat că discuția fusese programată înainte de izbucnirea conflictului din Iran, însă situația actuală a fost abordată în mod inevitabil.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat o informare despre evoluțiile pe termen scurt și mediu ale pieței energetice, precum și despre scenariile analizate de companie.