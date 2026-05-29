Imagini de la vizita lui Nicușor Dan în Galați: „Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră”

5 minute de citit Publicat la 20:57 29 Mai 2026 Modificat la 20:57 29 Mai 2026

Nicușor Dan a vizitat victimele din blocul lovit de o dronă rusească. Foto:colaj imagini Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a călătorit vineri, după ședința CSAT, la Galați, unde un bloc a fost lovit de o dronă rusească, incident în urma căruia au fost rănite două persoane. Șeful statului a vorbit atât cu femeia rănită, cât și cu fiul ei de 14 ani, ambii internați în spitale diferite. Nicușor Dan a mers și la blocul peste care s-a prăbușit drona, unde a discutat cu anchetatorii. Aceștia estimează că drona ar fi avut în jur de 30 de kilograme de explozibil, iar victimele au avut „mare noroc”, întrucât explozia a avut loc la intrarea în locuință, iar ei dormeau la câțiva metri distanță.

Imediat după ședința CSAT, Nicușor Dan a plecat cu elicopterul la Galați. Prima dată s-a oprit la victimele din blocul lovit de dronă: o mamă de 53 de ani și fiul ei, în vârstă de 14 ani.

În imaginile transmise de Administrația Prezidențială au fost surprinse momentele în care Nicușor Dan a vorbit cu medicii, dar și cu victimele.

După ce a discutat cu cei doi, Nicușor Dan a spus că a fost surprins să îi vadă cât sunt de „optimiști”.

„E un gest de empatie. Sunt foarte bine amândoi. Sunt oameni cu nişte răni, dar nu sunt deloc grave. O să stea o săptămână - două şi vor fi complet... Sunt foarte bine (din punct de vedere mental - n.red), pentru că mama este adult, copilul este sub 18 ani, copilul e aici, mama e în Spitalul Judeţean, vorbesc unul cu celălalt la telefon şi sunt optimişti”, a afirmat Nicuşor Dan, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”.

El a precizat că, după ce se vor externa, până când se repară apartamente din bloc, cele două persoane vor locui într-o casă pe care deja primăria a identificat-o.

Criminalist: „A fost o explozie destul de puternică”

De la spital, președintele a plecat la blocul peste care s-a prăbușit drona rusească. A urcat până la ultimul etaj și a intrat în apartamentul avariat de dronă, în care se aflau cele două victime.

Anchetatorii i-au explicat că cele două victime au avut „mare noroc”, deoarece drona a provocat o explozie puternică, când s-a prăbușit. Un crater imens se află acum deasupra intrării în micul apartament, la doar câțiva metri de dormitorul în care dorm mama și fiul.

„Aici este zona în care a lovit. După cum vedeți norocul mare a fost că aici este zona de intrare în casă, oamenii dormeau acolo”, a spus un criminalist.

Drona avea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură explozivă.

„A luat foc pentru că, din ce se știe până acum despre acest tip de drone, ele au și un pic de dispozitiv incendiar în ele, lucru pe care noi o să-l aflăm după ce facem acele examene de laborator, care acum sunt în lucru. Cu spectrometrie de masă se fac aceste investigații și se află foarte clar ce tip de substanță a avut în componența ei.

După crater, colegii de la SRI și MApN au estimat o încărcătură undeva la minim 30 de kilograme. Aici mai este o situație interesantă, o astfel de gaură se vede și pe partea cealaltă a acestei nișe pentru că suflul exploziei a spart efectiv, a ieșit pe partea cealaltă, a fost o explozie destul de puternică”, a spus criminalistul.

Mesajul președintelui la finalul vizitei de la Galați

La finalul vizitei sale la Galați, președintele Nicușor Dan a condamnat incidentul de la Galați și a denunțat „iresponsabilitatea” Rusiei.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău”, a scris Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a precizat că „Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România”.

„Vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a spus Nicușor Dan.

M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina.