O femeie și un băiat de 14 ani au fost răniți după prăbușirea dronei pe blocul din Galați. În ce stare se află - precizările MS

<1 minut de citit Publicat la 09:25 29 Mai 2026 Modificat la 09:39 29 Mai 2026

O femeie și un băiat de 14 ani au fost răniți după prăbușirea dronei pe blocul din Galați FOTO: Inquam Photo

O dronă s-a prăbușit peste un bloc, la Galați, vineri dimineață, în timpul unui atac al Rusiei în Ucraina, iar două persoane au fost rănite și duse la spital. Ministerul Sănătății monitorizează starea lor. Momentul a fost filmat de martori.

Ministerul Sănătății a transmis un comunicat despre starea celor două persoane rănite și aflate în prezent în îngrijirea medicilor:

„- Femeie în vârstă de 53 ani este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția de Chirurgie Plastică. Aceasta prezintă arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor inferioare cu retenție de corp străin (sticlă).

- ​un minor (băiat) de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, secția de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

​Ambii pacienți sunt momentan internați în spitalele menționate pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

Menționăm că pacienții sunt stabili și nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară.

Ministerul Sănătății rămâne în legătură permanentă cu unitățile medicale din Galați pentru a monitoriza evoluția stării de sănătate a celor doi răniți și pentru a asigura, cu ajutorul specialiștilor, asistență psihologică lor și altor persoane, în cazul în care este necesar”.