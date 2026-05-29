Ministrul Radu Miruță, despre drona care a lovit blocul din Galați: „Nu a fost un eșec al Armatei”

3 minute de citit Publicat la 19:39 29 Mai 2026 Modificat la 19:39 29 Mai 2026

Ministrul Apărării a vizitat astăzi, alături de președintele României, blocul care a fost lovit de drona rusească. Foto: Agerpres

Radu Miruță a declarat că incidentul care a avut loc azi-noapte, în Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc, nu reprezintă un „eșec” pentru Armata României, deoarece Armata a făcut „tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție”. Ministrul interimar al Apărării a adăugat că, după incidentul de acum o lună, au fost aduse în zonă capabilități noi, inclusiv un radar care a detectat drona, însă aceasta nu ar fi putut fi doborâtă în siguranță de avioanele de vânătoare

„Nu a fost un eșec al Armatei, pentru că Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă totuși acest incident este un eșec al miniștrilor politici care au condus MApN de-a lungul timpului, Miruță a răspuns:

„Eu sunt preocupat să demonstrăm că în câteva luni de zile, dacă se vrea, Armata Română poate să achiziționeze dispozitive care să se manifeste împotriva unor astfel de atacuri. Dacă le-ar fi avut militarii români, le-ar fi folosit cu drag”

Ministrul Apărării a vizitat astăzi, alături de președintele României, blocul care a fost lovit de drona rusească. El a explicat de ce drona nu a fost doborâtă înainte să lovească blocul:

„Pentru că a avut parcurgere în spațiul aerian românesc 4 minute, avioanele de vânătoare nu au avut scenariul să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare anti-dronă nu sunt suficiente în Armata Română. De ce Armata Română nu s-a înzestrat până acum e o întrebare la care nu pot să răspund”, a spus Miruță.

Miruță: Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute

Radu Miruță a declarat că în urmă cu o lună, când o anexă gospodărească a fost lovită tot de o dronă rusească, au fost aduse capabilități noi în zonă.

„Acum o lună de zile drona respectivă nu a fost văzută, așa cum am menționat după niște capabilități noi au fost aduse în zonă, una dintre aceste capabilități e un radar nou, care a văzut această dronă azi-noapte, dar nu au existat suficiente dispozitive pentru ca această dronă să fie angajată în condițiile care au fost aici.

Avioanele de vânătoare nu au putut face asta în deplină siguranță, peste municipiu, astfel încât să nu producă o pagubă mai mare. Imaginați-vă că dacă în cele 4 minute pe care această dronă le parcurge de la Grindu până în municipiul Galați, ancheta care pleacă de pe avionul F16 se îndreaptă spre zona locuită, pagubele sunt mai mari.

Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție, care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare care au considerat că riscul este mult mai mare dacă ar angaja drona”, a explicat ministrul.

Ministrul Apărării a fost întrebat câte din cele 15 contracte din SAFE ale MApN au fost semnate, în condițiile în care termenul limită este duminică. Radu Miruță a răspuns:

„Încă suntem în acest termen. Se vor încheia cele mai multe, înțeleg astă-seară. Trebuie să vedem care din companiile care au fost aprobate de Parlament și îndeplinesc condițiile impuse de Parlament. În al 12-lea cea există o procedură de interacțiune comercială și este absolut normal să se întâmple astfel. Azi dimineață mi-au comunicat colegii mei că s-au făcut niște pași semnificativi, însă un ministru nu e implicat în astfel de negocieri”, a explicat ministrul.

În eventualitatea unui nou incident, ministrul Radu Miruță a declarat că „Armata Română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție”.

Două persoane, rănite după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Generalul Gheorghe Maxim susține că Armata Română este încă limitată de legislația aplicabilă pe timp de pace în ceea ce privește doborârea dronelor care ajung în apropierea graniței cu Ucraina.