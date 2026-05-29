Ucrainenii au descoperit o rachetă Oreșnik asamblată în 2017. Rușii susțin că e cel mai nou model al lor și că a intrat în uz din 2024

Publicat la 21:19 29 Mai 2026

O rachetă rusească Oreșnik lansată asupra Ucrainei în ianuarie pare să fi fost fabricată în urmă cu nouă ani și conține doar componente rusești și bieloruse, au declarat, vineri, experți ucraineni, după ce au examinat fragmente dintr-o armă despre care Rusia susține că schimbă regulile jocului, relatează Reuters.

Modelul de rachetă Oreșnik, pe care Rusia l-a folosit pentru prima dată împotriva Ucrainei în 2024, este o rachetă capabilă să transporte încărcătură nucleară, cu o rază de acțiune de peste 5.000 de kilometri. Dictatorul Vladimir Putin a spus că Oreșnik este imposibil de interceptat, deși mulți experți occidentali au pus la îndoială această afirmație.

Rămășițele recuperate din numărul mic de rachete Oreșnik lansate de Rusia în timpul războiului din Ucraina au ajutat guvernul de la Kiev să afle mai multe despre armă — și să pună sub semnul întrebării o parte din exagerările din jurul ei.

Autoritățile ucrainene evaluează Oreșnik drept o versiune modernizată a mai vechii rachete RS-26 Rubej, care a fost testată cu succes pentru prima dată în 2012.

La o prezentare a componentelor electronice recuperate din rachete și drone rusești, un expert ucrainean în analiza criminalistică a rachetelor a declarat că racheta Oreșnik recuperată în ianuarie fusese asamblată în 2017 din componente datând din 2016 sau chiar mai vechi, toate fabricate în Rusia sau în Belarus, aliatul său.

„Am fost destul de surprinși, pentru că ei spun că este o rachetă foarte nouă, dar, dacă te uiți la anul asamblării, scrie 2017”, a spus expertul, care s-a identificat doar cu numele de „Petro”, din motive de securitate.

Cel puțin trei atacuri

Rusia a lovit teritoriul ucrainean cu Oreșnik de cel puțin trei ori în timpul războiului, inclusiv o localitate din apropierea Kievului în timpul unui atac aerian masiv, pe 24 mai.

Vladislav Vlasiuk, consilierul pentru sancțiuni al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că elementele electronice rămase au fost recuperate dintr-o rachetă Oreșnik care a lovit orașul Liov, din vestul țării, în ianuarie. Vlasiuk a spus că epava rachetei din cel mai recent atac cu Oreșnik, din această lună, este încă analizată.

El a mai spus că anchetatorii ucraineni observă un grad mai mare de înlocuire a componentelor occidentale din rachete cu unele chinezești, substituție care, potrivit lui Vlasiuk, pare să fie una „forțată”.

Deși aliații occidentali ai Ucrainei au restricționat exportul către Rusia al componentelor electronice care ar putea fi folosite în rachete, cipuri occidentale furnizate prin mijloace ilicite sunt încă găsite frecvent în rachete și drone rusești.

Ucraina pune de mult timp presiune pe țările occidentale să înăsprească aplicarea regulilor împotriva fluxurilor de componente electronice către Rusia.