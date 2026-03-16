România decide dacă declară criză pe piața carburanților. Nicușor Dan și Ilie Bolojan discută cu șeful OMV. Cel mai sumbru scenariu

România trebuie să decidă dacă declară criză pe piața carburanților. Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan discută luni cu reprezentanții OMV Petrom, în timp ce Guvernul ia în calcul plafonarea prețurilor, subvenții pentru economie și repornirea rafinăriei Petrotel Ploiești pentru a evita o posibilă penurie de combustibil.

UPDATE Discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat.

Știrea inițială

Nicușor Dan discută, de la ora 10.00, cu reprezentanții OMV Petrom, după ce benzina a depășit pragul de 8,5 lei/litru, iar motorina de 9 lei/litru.



De la vârful OMV, avertismentele au fost dure. Directorul general al OMV, Alfred Stern, a atras atenția că Europa ar putea fi lovită de o gravă penurie de combustibil. Seful OMV a criticat plafonarea pretului carburanților si a susținut că masura ar adeuce beneficii doar pt stat. Soluția este scăderea taxelor, susține Alfred Stern.



În România, taxele care merg catre stat reprezinta mai mult de jumătate din pretul pe care românii îl plătesc la pompă. Dacă în urmă cu 50 de ani, austriecii au fost nevoiți să lase mașina acasa o zi pe săptămână, în actuala criză, ar putea fi nevoiți să renunțe la mașina personala 2 zile pe săptămână.

Premierul trebuie să decidă care va fi răspunsul României, după ce prețurile la pompă au crescut constant.



Ministrul Energiei a pus pe masa Guvernul un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România. În randul soluțiilor avansat de Bogdan Ivan se numără emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind declararea situaţiei de criză şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei, care să stabilească un preţ maximal pentru motorina şi benzina standard, precum şi subvenţii pentru operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali.

Ministerul Energiei propune sprijin ţintit pentru agricultori şi transportatori şi repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploieşti, utilizând ţiţei de origine non-rusească.

Creșterea prețurilor la carburanți în România în două săptămâni

Benzină standard



27 februarie - 8,04 lei

4 martie - 8,22 lei

6 martie - 8,31 lei

9 martie - 8,31 lei

11 martie - 8,46 lei

13 martie - 8,60 lei

14 martie - 8,70 lei



Motorină standard



27 februarie - 8,32 lei

4 martie - 8,52 lei

6 martie - 8,61 lei

9 martie - 8,70 lei

11 martie - 8,95 lei

13 martie - 9,05 lei

14 martie - 9,15 lei

Daniel Apostol, director general al Ferației Patronatelor din Energie: Cel mai sumbru scenariu luat în calcul de analiști e unul de criză prelungită.

Blocarea Strâmtorii Ormuz pentru o perioadă mai lungă de timp ar putea provoca o criză prelungită și o explozie a prețului petrolului, a avertizat luni, la Antena 3 CNN, Daniel Apostol, director general al Federației Patronatelor din Energie.

Potrivit acestuia, cel mai sumbru scenariu luat în calcul de analiști este acela în care blocajul se prelungește mai mult de o lună.

„Dacă Ormuz rămâne blocată pe o perioadă mai lungă, de peste o lună, acest lucru poate împinge prețul la țiței între 150 și 200 de dolari pe baril”, a declarat Daniel Apostol.

El a explicat că o astfel de evoluție ar alimenta în mod firesc inflația, prin scumpirea energiei și, în lanț, a produselor și serviciilor.

„Există o tendință inflaționistă firească în condițiile în care prețul la țiței este forțat să aibă salturi nefericite. Asta produce, în lanț, o majorare a costului cu energia, în general, și dă o tentă inflaționistă costurilor la produse și servicii”, a spus Apostol.

În opinia sa, una dintre marile vulnerabilități este faptul că bugetul a fost construit fără a lua în calcul un asemenea risc.

„Elementul de vulnerabilitate în construcția bugetului rămâne o inflație necunoscută, pentru că bugetul a fost construit pe date inițiale care nu luau în calcul această amenințare”, a arătat directorul general al Federației Patronatelor din Energie.

Deputat PNL: Dacă ne ducem spre 200 de dolari barilul, poate fi gândit un mix de măsuri

Întrebat dacă România ar putea ajunge să ia măsuri de raționalizare sau chiar să le ceară oamenilor să își lase mașinile acasă două zile pe săptămână, deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a spus că răspunsul depinde de evoluția prețului petrolului.

„Bugetul a fost construit pe indicatorii pe care îi știam la acel moment. Dacă rămânem în zona de 100 de dolari pe baril, este o chestiune. Dacă ne ducem spre 200 de dolari, poate fi gândit un mix de măsuri”, a afirmat Leoreanu.

Leoreanu a invocat experiența din perioada pandemiei, când o parte importantă a activităților s-au mutat în regim la distanță.

„Avem experiența pandemiei, am văzut lucrul la distanță, cu mașinile rămase acasă, s-a lucrat, s-a învățat de la distanță. Am trecut cu bine atunci”, a spus el.

Potrivit lui Leoreanu, și în România ar putea fi analizate măsuri similare celor adoptate în alte state, dacă presiunea asupra pieței petroliere va continua să crească.

„Din ce au făcut și ceilalți, poate fi gândit un mix de acțiuni. România ar putea recurge și ea la măsuri dacă se depășește pragul de 150 de dolari pe baril, dar va trebui o analiză”, a precizat parlamentarul PNL.

El a avertizat, totodată, că presiunea pusă pe amendamente ar putea reduce spațiul de manevră al Guvernului în perioada următoare.

„Dacă se pune presiune pe amendamente, se creează o posibilă diminuare a măsurilor pe care Guvernul le va putea lua în perioada următoare”, a mai spus Leoreanu.