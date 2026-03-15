“PSD nu poate fi pe post de ficus în coaliție”. Grindeanu spune că “se roagă” de Bolojan să ia măsuri pentru criza prețurilor la pompă

Despre amendamentele la buget, Sorin Grindeanu a mai precizat că PSD nu va negocia pe această temă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că “se roagă” de premierul Ilie Bolojan să aplice schemele de măsuri propuse de miniștrii social-democrați pentru a opri creșterile de prețuri la pompă.

“Bogdan Ivan a prezentat în coaliție lunea trecută prim-ministrului soluții. Sigur că există această preocupare. Am făcut un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan, cât și Florin Barbu, pe zona de agricultură au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aștept și mă rog de domnul prim-ministru să aplice rapid schemele”.

Sorin Grindeanu a mai spus că PSD nu mi poate fi în coaliție “pe post de ficus”. El a făcut aceste precizări în contextul în care a criticat bugetul aprobat de Guvernul Ilie Bolojan:

“Pe post de ficus, nu mai dorește PSD-ul să facă parte. Asta mi-a transmis colegii astăzi, în ședința Consiliuslui politic Național. Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi nu e acceptat, pentru că e un proiect de buget, atunci vom face aceste amendamente în plen”.

Despre amendamentele la buget, Sorin Grindeanu a mai precizat că PSD nu va negocia pe această temă:

“Nu negociez aceste amendamente. Nu facem lucruri la schimb. Eu consider că în Parlament există această majoritate, nu negociez cu nimeni cuantumul indemnizației copiilor. Eu cred că există această majoritate în Parlament. Sunt lucruri de bun simț de care românii au nevoie”.