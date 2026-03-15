Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan: PSD va vota bugetul, „dar numai în condițiile noastre”

Premierul PNL Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat duminică seara, la Antena 3 CNN, că e de acord să voteze bugetul propus de premierul Bolojan, dar doar în condițiile PSD și dacă partenerii de coaliție vor vota amendamentele pe care social-democrații le vor propune la legea bugetului.

„Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a precizat Sorin Grindeanu.

„Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi, nu e acceptat, în proiect, atunci vom face aceste amendamente în plen. Și ca să închid o posibilă dezbatere: să știți că nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizația copiilor cu dizabilități, să crească de la 80 de lei la aproape 200. Vom depune aceste amendamente, mă aștept ca parlamentarii de bună cedință să le voteze”.

Liderul PSD a evitat să spună dacă neacceptarea amendamentor PSD va duce la ruperea coaliției de guvernare.

„Aici nu e vorba de PSD, e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilități, de muncitori cu salariul minim. Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului. Noi nu am intrat în această guvernare pe post de ficus. Ca să ne asigurăm că românii sunt protejați. Acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeaun acuză că bugetul propus de Bolojan e „de dreapta”.

„Avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grija oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că Ilie Bolojan e „premier, dar și cu voturile PSD”.

Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul său va vota bugetul de stat pe 2026, însă va depune amendamente pentru a include „Pachetul de Solidaritate” și alte măsuri sociale. Într-o scrisoare deschisă în care îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, Grindeanu acuză guvernul de favorizarea marilor corporații în detrimentul românilor și amenință că PSD nu va gira politici care adâncesc inegalitățile.

Atacul lui Sorin Grindeanu vine după ce Partidul Național Liberal a amenințat la rândul său PSD, avertizând că social-democrații încalcă acordul coaliției. Liberalii au transmis PSD să nu transforme dezbaterea bugetului pe 2026 într-un „exercițiu politic”, susținând că modificarea proiectului prin amendamente nesustenabile ar putea destabiliza situația politică și economică a României.