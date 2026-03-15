PNL invocă acordul Coaliției și amenință PSD să nu modifice bugetul „prin combinații” în Parlament: „Va genera o criză politică”

Liberalii spun că bugetul este construit pe baze realiste, cu o țintă de deficit de 6,2% din PIB. FOTO: Profimedia Images

Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului pe 2026 într-un “exercițiu politic”, susținând că modificarea proiectului prin amendamente nesustenabile ar putea destabiliza situația politică și economică a României.

În ziua în care conducerea PSD se reunește pentru a stabili strategia din Parlament, la votul pentru bugetul de stat pe 2026, care va avea loc joi, liberalii spun că bugetul este construit pe baze realiste, cu o țintă de deficit de 6,2% din PIB, și insistă ca orice schimbare să fie discutată în cadrul coaliției de guvernare.

“România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani. Consecințele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanțare și o nevoie urgentă de disciplină fiscală.

Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni.

În condițiile în care înregistrăm perturbații majore pe piețele combustibililor și pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creșterea inflației și reducerea creșterii economice, prudența și responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toți”, susțin liberalii.

Totodată, PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament.

PNL invocă acordul coaliției

Astfel liberalii invocă acordul politic al coaliției. Mai exact, articolul 19 care prevede: „Nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

“Acest angajament rămâne în vigoare și trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic.

De asemenea, orice tentativă de a modifica substanțial bugetul prin combinații sau înțelegeri parlamentare conjuncturale va avea efecte concrete și imediate: creșterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului și deteriorarea credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale.

România nu își poate permite ca bugetul public să fie folosit ca instrument pentru eventuale câștiguri politice. Situația fiscală cere acțiuni concrete de responsabilitate fiscală, nu doar declarații fără acoperire”, precizează PNL.

Eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situația politică, avertizează liberalii:

“Când, vara trecută, situația bugetară a devenit critică și era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care și-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil.

Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă și corecții bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea și relansarea economiei României.

În aceste condiții, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situația politică și va genera o criză de care România nu are nevoie. PNL va susține un buget realist, responsabil și orientat către stabilitatea economică a României. Interesul României trebuie să fie mai important decât orice calcul politic de moment”.

Amintim că social-democraţii sunt nemulţumiţi pentru că, în proiectul de buget adoptat de Guvern, nu au fost introduse toate măsurile solicitate de ei în pachetul de solidaritate şi au anunţat că vor corecta acest lucru prin amendamente.

Bugetul pentru anul 2026 a fost adoptat joi de Guvern și trimis la Parlament pentru dezbatere și vot. Guvernul a adoptat și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei.