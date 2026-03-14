Băluţă: PSD va propune amendamente la buget, trebuie să obţină ce şi-a propus. Coaliția nu stă în Ilie Bolojan

Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, afirmă că „bugetul nu poate să treacă în această formă” şi anunţă că grupul parlamentar al PSD, care are „forţă în Parlament”, va face demersuri pentru adoptarea amendamentelor pe care parlamentarii social-democraţi le propun.

Social-democraţii sunt nemuţumiţi de faptul că, în proiect, nu se regăsesc propunerile PSD de a include în legea bugetului în integralitate pachetul de ajutoare sociale, pentru care este necesară o sumă de peste trei miliarde de lei.

„Ele trebuie obţinute într-un fel sau altul iar în momentul acesta colegii mei lucrează pentru a identifica sursele pentru a implementa aceste amendamente”, a anunţat Băluţă, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, subliniind că, cel mai probabil, „PSD va face publice aceste amendamente duminică, după Consiliul Politic Naţional al PSD”.

„Cred că pachetul social pe care l-am promis şi care este complet subfinanţat reprezintă o prioritate pentru PSD, şi nu numai pentru el, în Parlamentul României şi am convingerea că acest pachet va trece, pentru că parlamentarii sunt oameni, cu toţii văd ceea ce se întâmplă în societate şi indiferent de formaţiunea politică din care fac parte au, mai presus de orice, conştiinţă”, a afirmat Daniel Băluţă.

Întrebat dacă PSD va vota bugetul dacă nu va obţine tot ceea ce a propus în pachetul de ajutoare sociale, Băluţă a răspuns că „bugetul României trebuie să treacă săptămâna aceasta. PSD e un partid responsbail, e normal să fie aşa”.

Pe de altă parte, Băluţă l-a criticat în temreni duri pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de empatie.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om, şi asta vă spun din sânul coaliţiei, un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont nicipdată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, a crescut impozitele.

Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Am făcut toate eforturile necesare pentru că întîrzierea este absolut nepermisă, dacă mai stăm mult, nu o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficienţele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament pentru că forţa pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuşi să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a mai spus Daniel Băluţă.

Întrebat dacă PSD consideră că, în actualul context politic, poate continua cu Ilie Bolojan prim-ministru, Daniel Băluţă a răspuns că adoptarea bugetului este o urgenţă.

„Există urgenţe şi priorităţi. Urgenţa pentru România este adoptarea bugetului, repet, nu în orice condiţii, iar după aceea este o cu totul şi cu totul altă discuţie, pentru că o coaliţie nu stă într-un singur om”, a mai spus Băluţă.

Bugetul pentru anul 2026 a fost adoptat de Guvern pe 12 martie și va fi trimis la Parlament pentru dezbatere și vot. De asemenea, Guvernul a adoptat și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei.

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadã la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36 % din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, conform proiectului bugetului de stat pe 2026 făcut public marţi de Ministerul Finanţelor.