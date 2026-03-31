NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENTA

- Sponsorul: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – P.S.D., adresa de e-mail: [email protected], cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 10, Sector 1, cod postal 011346, numar de inregistrare in Registrul Partidelor Politice la pozitia nr. 2, CIF 14167182.
- Perioada în care este prevăzută publicarea, difuzarea sau diseminarea materialelor publicitare politice care fac parte din campania publicitara politica: 02-31 martie 2026.
- Sumele agregate și valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru campania de publicitate politică: 90.750 EUR, TVA inclusa, echivalent în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii, reprezentand pretul total stabilit pentru servicii de difuzare in mediul online a materialelor publicitare politice care fac parte din campania publicitara politica.
- Informații privind originea sumelor și a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică: subvenție partide politice, bugetul de stat.
- Metodologia utilizata pentru calcularea sumelor agregate si a valorii agregate a altor beneficii primite de furnizorul de servicii de publicitate politica pentru campania de publicitate politica: conform contract - suma de 90.750 EUR include TVA 21% si a fost prevazuta in bugetul Sponsorului.
- Modalități de semnalare a materialelor publicitare politice potențial neconforme: Notificarea privind transparenta peste pusa la la dispozitie online, iar textul vizibil al link ului catre pagina web este urmatorul: “Semnalati materialele publicitare politice potential neconforme”.
- O publicare anterioară a materialelor publicitare politice sau a unei versiuni precedente a acestora a fost suspendată sau întreruptă din cauza unei încălcări a Regulamentului (UE) 2024/900: nu este cazul.
- Utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-tinta si/sau de distribuire a materialelor publicitare pe baza utilizarii datelor cu caracter personal: nu este cazul
Furnizorul de servicii de publicitate care actioneaza in numele Sponsorului: CONCEPT MEDIA MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social in București, sector 1, șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 225-245, etaj 3, ap. 12, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2008017749406, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO24623952.
Furnizorul de servicii pentru difuzarea materialelor de publicitate politica care fac parte din campania de publicitate politica în mediul online: Societatea Antena 3 S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bdul. Dimitrie Pompeiu Nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2003016641401, cod fiscal RO15971591.