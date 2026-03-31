Publicat la 18:15 31 Mar 2026 Modificat la 18:16 31 Mar 2026

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENTA

Sponsorul: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – P.S.D., adresa de e-mail: [email protected] , cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 10, Sector 1, cod postal 011346, numar de inregistrare in Registrul Partidelor Politice la pozitia nr. 2, CIF 14167182. Perioada în care este prevăzută publicarea, difuzarea sau diseminarea materialelor publicitare politice care fac parte din campania publicitara politica: 02-31 martie 2026. Sumele agregate și valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru campania de publicitate politică: 90.750 EUR, TVA inclusa, echivalent în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii, reprezentand pretul total stabilit pentru servicii de difuzare in mediul online a materialelor publicitare politice care fac parte din campania publicitara politica. Informații privind originea sumelor și a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică: subvenție partide politice, bugetul de stat. Metodologia utilizata pentru calcularea sumelor agregate si a valorii agregate a altor beneficii primite de furnizorul de servicii de publicitate politica pentru campania de publicitate politica: conform contract - suma de 90.750 EUR include TVA 21% si a fost prevazuta in bugetul Sponsorului. Modalități de semnalare a materialelor publicitare politice potențial neconforme: Notificarea privind transparenta peste pusa la la dispozitie online, iar textul vizibil al link ului catre pagina web este urmatorul: “Semnalati materialele publicitare politice potential neconforme”. O publicare anterioară a materialelor publicitare politice sau a unei versiuni precedente a acestora a fost suspendată sau întreruptă din cauza unei încălcări a Regulamentului (UE) 2024/900: nu este cazul. Utilizarea tehnicilor de vizare a unui public-tinta si/sau de distribuire a materialelor publicitare pe baza utilizarii datelor cu caracter personal: nu este cazul

Furnizorul de servicii de publicitate care actioneaza in numele Sponsorului: CONCEPT MEDIA MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social in București, sector 1, șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 225-245, etaj 3, ap. 12, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2008017749406, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO24623952.

Furnizorul de servicii pentru difuzarea materialelor de publicitate politica care fac parte din campania de publicitate politica în mediul online: Societatea Antena 3 S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bdul. Dimitrie Pompeiu Nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2003016641401, cod fiscal RO15971591.