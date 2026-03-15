Conducerea PSD se întâlnește în Consiliu Politic Național pentru a stabili dacă votează bugetul pe 2026 în Parlament

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Naţional (CPN), pentru a stabili strategia din Parlament, la votul pentru bugetul de stat pe 2026, care va avea loc joi. Social-democraţii sunt nemulţumiţi pentru că, în proiectul de buget adoptat de Guvern, nu au fost introduse toate măsurile solicitate de ei în pachetul de solidaritate şi au anunţat că vor corecta acest lucru prin amendamente.

PSD intenţionează ca, în dezbaterile din Parlament, să introducă mai multe amendamente la buget, prin care să îşi impună măsurile, în speranţa că acestea vor fi votate de toate partidele.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, despre şedinţa de duminică.

Liderul PSD a fost întrebat şi dacă partidul va negocia susţinerea pentru amendamente, inclusiv cu partidele din Opoziţie, dacă vor decide să le depună.

„Nu, nu vom face acest lucru. Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor exista niciun fel de negocieri politice”, a mai declarat Grindeanu.

Şi Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti şi primar al Sectorului 4 al Capitalei, a afirmat că „bugetul nu poate să treacă în această formă” şi a anunțat, sâmbătă, că grupul parlamentar al PSD, care are „forţă în Parlament”, va face demersuri pentru adoptarea amendamentelor pe care parlamentarii social-democraţi le propun. Pe de altă parte, Daniel Băluţă l-a criticat în termeni duri pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de empatie.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om, şi asta vă spun din sânul coaliţiei, un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont nicipdată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, a crescut impozitele. Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă”, a spus Daniel Băluţă.

PNL acuză PSD că e în tandem cu AUR în înlăturarea premierului Ilie Bolojan. Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că jocul politic făcut de PSD şi AUR arată că aceste formaţiuni sunt într-un tandem, scopul fiind înlăturarea premierului Ilie Bolojan.

„Jocul politic făcut de PSD şi AUR ne arată că sunt într-un tandem şi au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan. Este un joc periculos, care poate arunca ţara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influenţează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de ţară al României în categoria „junk”. PSD trebuie să oprească de urgenţă înţelegerile pe sub masă cu AUR şi să se întoarcă la raţiune”, a precizat Alexandru Muraru.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că proiectul de buget este la Parlament şi este nevoie de adoptarea lui rapidă, în forma asumată de Guvernul României.

„Este un buget realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii. Reprezintă cheia continuării reformelor începute în cele nouă luni de când Guvernul este condus de premierul Ilie Bolojan. Caracterul realist al bugetului este confirmat şi de instituţii independente. Este pentru prima dată când Consiliul Fiscal vorbeşte în termeni apreciativi despre un astfel de proiect de buget. Direcţia de reformă trebuie continuată. România are nevoie acum de stabilitate şi de un guvern care să continue modernizarea economiei, nu de crize politice artificiale în jurul bugetului”, spune Abrudean.

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că bugetul de stat pentru acest an va trece de votul Parlamentului, el făcând această afirmaţie în condiţiile în care a fost întrebat dacă ia în calcul demisia în situaţia în care legea bugetului pică la vot sau va fi adoptată cu modificări majore.

„Bugetul va trece de votul Parlamentului şi sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, un buget care este gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greşelile pe care le-am făcut în anii trecuţi”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, întrebat dacă va demisiona dacă legea bugetului propusă de Guvern va suferi modificări majore în Parlament sau nu va fi votată de Legislativ.

Dezbaterile asupra proiectului bugetului de stat urmează să înceapă luni.