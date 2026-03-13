Bogdan Ivan, despre declararea situației de criză pe piața țițeiului: “Putem să blocăm creșterea prețului final la combustibil”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit detalii vineri, la Antena 3 CNN, despre planul de măsuri propuse după explozia prețurilor la pompă. El a precizat că Ministerul Energiei a lucrat la un proiect de ordonanță de urgență care ar urma să fie analizat la nivelul Guvernului. Acesta include plafonarea prețului și o posibilă subvenționare a prețului cu 25 de bani pe litru, dacă benzinarii sunt de acord să reducă prețul final cu 50 de bani pe litru.

“Acest demers a fost făcut și față de premierul Ilie Bolojan. I-am transmis această documentație și către domnia sa. Acum se află într-o analiză la nivel guvernamental. Aceleași măsuri le-am propus și în cadrul ședinței de coaliție, și pentru a-i da un caracter extrem de oficial și clar, am decis ieri să îl transmit și oficial, atât ca proiect de ordonanță la nivelul Guvernului, cât și ca adresă oficială către premier și președinții celor patru partide, plus grupul minorităților care compun actuala coaliție de guvernare”.

Bogdan Ivan a precizat că măsurile nu au fost prezentate în ședința CSAT: “În ședința CSAT m-am dus cu o argumentare cu foarte multe alte elemente, aceste propuneri au fost discutate separat”.

Pentru că ministrul Energiei propune inclusiv declararea situației de criză pe piața țițeiului, acesta a precizat că măsura a fost luată în 2022, după invazia rusă din Ucraina:

“E Ordonanță nr. 84, din 2022 care a statuat un set de măsuri pentru blocarea speculei, pe care am făcut-o deja, și crearea unor mecanisme prin care prioritizăm mai mult dincolo de acțiunea pe care o iau ca ministru la nivelul Terminal Oil care se află în managementul Ministerului Energiei, măsuri foarte clare prin care prioritizăm piața de motorină și benzină din România, piața de produse petroliere, pârghii pentru blocarea speculei. În situația în care vom ajunge să continue escaladarea războiului să fim pregătiți să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creșterea prețului final la combustibil la nivelul României”.

Bogdan Ivan a precizat că această măsură ar urma să fie luată dacă războiul din Orientul Mijlociu va continua:

“Ordonanța nr. 84 a fost prima dată activată în anul 2022 în urma invaziei Rusiei în Ucraina. În baza aceluiași act normativ, am pregătit un alt act normativ, care în situația în care escaladează acest conflict și avem o continuă creștere a prețului carburanților, pentru a asigura lichiditate în piață și o zonă de suportabilitate este nevoie să creăm mecansimul”.

Ilie Bolojan nu a vrut să comenteze joi dacă Guvernul va scădea accizele după creșterile de prețuri la pompă. El a precizat că orice măsură care va fi luată de limitare a scumpirilor se va încadra în spațiul fiscal existent.

“Analizând ce au făcut și celelalte țări, cei care acționează, o minoritate, trebuie să vedem unde au fost efecte și care sunt măsurile care ar genera efecte de frânare a creșterii prețurilor".

Între timp, preţurile carburanţilor continuă să crească din cauza războiului din Orient. Vineri dimineață, motorina a ajuns la 9,05 lei pe litru, iar benzina la 8,60 pe litru.