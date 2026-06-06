Nicușor Dan, despre petrolierul Safeen Elona: A fost o speculație că cele 4 drone ar fi urmărit nava. Nu e un vas din flota fantomă

Nava Safeen Elona. Sursă Foto: Marine traffic

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, după ce a participat la o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța, că nava SAFEEN ELONA, despre care s-a spus că a fost avut în vedere de dronele ucrainene explodate în largul Mării Negre, nu face parte din flota fantomă a Rusiei.

El a mai precizat că a fost un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul.

„A existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei, care a venit să descarce petrol în Rompetrol. Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiisk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol, și Rompetrol.

Deci, cum am spus, nu e în flotă, nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni. Și am mai făcut de câteva ori traseul acesta”, a declarat, sâmbătă, Nicușor Dan.

Acesta a mai precizat că „ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele este în curs, vom avea un răspuns în 7-10 zile″.

Reacția KMG International

De asemenea, KMG International, divizia externă a gigantului petrolier kazah de stat KazMunayGas și proprietar al Rompetrol, a transims, sâmbătă, că nava SAFEEN ELONA, presupus vizată de dronele ucrainene explodate în apele românești, nu figurează pe nicio listă de sancțiuni occidentale.

KMG International a mai subliniat că rafinăria Petromidia procesează, în mare proporție, țiței din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul național de rafinare.

Comunicatul integral

„KMG International, divizia externă a gigantului petrolier kazah de stat KazMunayGas și proprietar al Rompetrol, a transims că nava SAFEEN ELONA, presupus vizată de dronele ucrainene explodate în apele românești, nu figurează pe nicio listă de sancțiuni occidentale.

KMG International reafirmă respectarea deplină a regimurilor internaționale de sancțiuni: atât vasul SAFEEN ELONA, cât și proprietarul și operatorii acestuia nu figurează pe nicio listă de sancțiuni internaționale emisă și aplicabilă în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveția



Respectarea regimurilor internaționale de sancțiuni reprezintă un principiu fundamental care guvernează toate operațiunile Grupului KMG International – Rompetrol.



În ceea ce privește nava SAFEEN ELONA, este important de menționat că aceasta nu figurează pe nicio listă de sancțiuni internaționale relevante emise de, și aplicabile, în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie, Elveția, etc.

Asemenea tuturor navelor utilizate pentru activitățile logistice și de aprovizionare ale Grupului, atât nava, cât și proprietarii înregistrați și operatorii acesteia au fost supuși procedurilor obligatorii de verificare a conformității înainte ca nava să fie acceptată pentru operare, utilizând sisteme de verificări performante și baze de date actualizate în acest scop.



Petromidia procesează, în mare proporție, țiței din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul național de rafinare. Rafinăria din Năvodari primește, de asemenea, cantități importante de țiței din Azerbaidjan, Libia și Guyana, în funcție de disponibilitate. Toate aceste transporturi sunt însoțite, fără excepție, de documente care sunt puse la dispoziția autorităților române și europene.



Prin urmare, încurajăm toate părțile interesate să se bazeze pe informații verificate și oficiale, precum și pe evaluările autorităților competente și să evite speculațiile sau presupunerile care nu sunt susținute de dovezi obiective.



De asemenea, întreaga documentație aferentă încărcăturii, inclusiv documentele care confirmă originea acesteia, a fost transmisă și analizată de autoritățile competente, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile.



Grupul menține un cadru solid de conformitate și aplică proceduri complete de verificare prealabilă (due diligence) pentru toate entitățile, tranzacțiile, încărcăturile și navele implicate în lanțul său de aprovizionare. Aceste controale sunt realizate în concordanță cu reglementările Uniunii Europene, regimurile internaționale de sancțiuni aplicabile și politicile interne de conformitate.



KMG International își desfășoară activitatea cu deplină transparență și în strânsă cooperare cu autoritățile române și europene. Grupul nu ar întreprinde nicio activitate care ar putea compromite obligațiile sale legale, reputația sau poziția sa drept una dintre principalele companii de energie din Europa Centrală și de Est.



KazMunayGas și KMG International sunt investitori strategici de lungă durată în România, contribuind semnificativ la securitatea energetică a țării, asigurând o aprovizionare stabilă a pieței cu produse petroliere și generând beneficii economice importante pentru România”, a transmis KMG International.