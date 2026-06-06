Cât de sigur este să mai mergem pe litoralul românesc? Nicușor Dan: Vom discuta la NATO, așteptăm o suplimentare de echipamente

Plaja din stațiunea Mamaia de pe litoralul Românesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, sâmbătă, cât de sigur mai este pentru români să mai meargă pe litoral, după incidentul de ieri cu drona care a explodat în Portul Constanța și care a ajuns acolo fără să fie văzută de radare.

„Aici răspunsurile sunt următoarele: în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât şi Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole”, a spus şeful statului.

Nicușor Dan spune că drona a ajuns neobservată până în Port pentru că radarele folosite de țara noastră sunt concepute să vadă „obiecte mai mari”: „Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război. Suntem într-o situație ca la dronele aeriene, ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o”.

Potrivit acestuia, România este în cursul unui program de înzestrare.

„Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România. În urmă cu câteva săptămâni Forțele Navale Române au participat la un exercițiu NATO dedicat exact acestui tip de amenințări. Suntem în proces de adaptare la o tehnologie nouă. În săptămâna care începe la 10 iunie, la solicitarea României, va exista în NATO o sesiune dedicată Mării Negre”, a precizat Președintele.

„Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani, efectul secundar al acestui război, am avut şi mine şi drone maritime care au intrat în apele teritoriale şi au ajuns inclusiv pe ţărmul românesc şi nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituţiile statului au acţionat corect”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.