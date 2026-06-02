Axios: Trump l-a „călcat în picioare” pe Netanyahu într-o discuție tensionată, plină de înjurături. „Ești nebun de legat”

Donald Trump a făcut o criză de nervi într-o conversație telefonică cu Benjamin Netanyahu, luni, din cauza războiului din Iran și a felului în care israelienii escaladează conflictul în Liban. Doi oficiali americani și o a treia sursă au declarat pentru Axios că discuția dintre cei doi a fost „plină de înjurături” și că președintele SUA i-a spus lui Netanyahu că Israelul „va deveni și mai izolat” dacă bombardează Beirutul.

Anterior, tot luni, Iranul amenințase că se va retrage din negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban. În timpul convorbirii, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun” și l-a acuzat că este nerecunscător, potrivit a două dintre surse. El a blocat, de asemenea, planul Israelului de a bombarda Beirutul.

Un oficial american a spus că Trump i-a transmis lui Netanyahu că, dacă își va pune în aplicare amenințările de a bombarda capitala Libanului, Israelul va deveni și mai izolat pe plan internațional.

Două dintre surse au spus că Trump a afirmat că l-a ajutat pe Netanyahu să nu ajungă la închisoare — o referire la sprijinul său în timpul procesului de corupție al premierului israelian.

Rezumând afirmațiile lui Trump către Netanyahu, oficialul american a spus: „Ești nebun de legat. Ai fi la închisoare dacă nu eram eu. Îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”.

O a doua sursă informată cu privire la convorbire a spus că Trump era „furios” și, la un moment dat, a țipat la Netanyahu: „Ce naiba faci?”.

Oficialul american a spus că Trump știe că Hezbollah trage asupra Israelului și că Israelul trebuie să se apere, dar a considerat, în ultimele zile, că Netanyahu a escaladat situația în mod disproporționat. Pe lângă amenințările privind Beirutul, Israelul și-a extins operațiunea terestră din sudul Libanului.

Un alt oficial american a spus că Trump era îngrijorat de numărul mare de civili uciși de Israel în Liban și s-a opus tacticii israeliene de a doborî clădiri întregi pentru a elimina un singur comandant Hezbollah. Israelul nu mai intenționează să lovească ținte Hezbollah în Beirut, a declarat pentru Axios un oficial israelian.

Trump și Netanyahu au mai avut convorbiri tensionate, dar au continuat să se coordoneze strâns pe Iran și alte dosare. Un oficial a spus că aceasta a fost una dintre cele mai proaste convorbiri ale lui Trump cu Netanyahu de la revenirea sa la Casa Albă.

Furia lui Trump pare să fi fost provocată de faptul că decizia lui Netanyahu de a escalada în Liban risca să arunce în aer negocierile sale cu Iranul.

După convorbire, Trump a scris pe Truth Social că discuțiile cu Iranul continuă „într-un ritm rapid”.

Netanyahu a publicat o declarație după convorbire, spunând că i-a transmis lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu încetează atacurile asupra Israelului și că, între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului. „Poziția noastră rămâne aceeași”, a scris Netanyahu.

Al doilea oficial american a susținut că, în realitate, Trump l-a „călcat în picioare” pe Netanyahu în timpul convorbirii. „Bibi a spus: «Bine, bine, doar asigură-te că totul este rezolvat»”, potrivit oficialului.

Memorandumul negociat de SUA și Iran prevede încetarea luptelor din Liban, au declarat surse pentru Axios. Aceasta a fost și sursa unei convorbiri tensionate anterioare între Trump și Netanyahu.