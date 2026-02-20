Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație

PSD cere PNL și USR să înceteze disputele care blochează reforma de relansare economică. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că OUG-ul pe acest program inițiat de social-democrați e blocat la Ministerul Economiei (condus de Irineu Darău - USR), care își dispută gestionarea fondurilor cu Ministerul de Finanțe (condus de Alexandru Nazare - PNL).

Potrivit surselor politice, Ministerul Economiei nu vrea să avizeze ordonanța de urgență pentru că toate proiectele de ajutor de stat care erau la acest minister trec la Ministerul de Finanțe prin OUG, iar Ministerul Economiei nu vrea să le piardă.

Practic, acum cearta este cine să facă acele proiecte de sprijin pentru companii. Dacă nu va fi avizat, se amână din nou toate măsurile, pentru că miniștrii PSD nu vor aviza reforma din administrație.

În acest context, PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică.

"Este singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei", transmite PSD.

​PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat "nepermis de mult", fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut.

"​După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre.

​Cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice", mai susține PSD.

Potrivit social-democraților, este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri.

"Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice", atrage atenția PSD.

Măsurile de relansare economică propuse de PSD au fost acceptate de Coaliția de guvernare și vor fi adoptate prin ordonanță de urgență de Executiv, a anunțat în 16 februarie Sorin Grindeanu. Președintele PSD a adăugat că acest pachet va fi aprobat în același timp cu reforma administrației publice.

De asemenea, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri pentru stimularea economiei. Acesta cuprinde măsuri fiscale și noi scheme de susținere pentru companii. Vor fi vizate „zone strategice, zone unde avem deficit de balanță comercială, unde importăm mai mult decât exportăm, resurse minerale, noi tehnologii, cercetare și IMM-uri”.