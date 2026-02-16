Grindeanu anunță că măsurile de relansare economică propuse de PSD vor fi adoptate, prin OUG, la pachet cu reforma administrației

Guvernul va adopta pachetul de relansare economică împreună cu reforma administrației. Foto: Guvernul României

Măsurile de relansare economică propuse de PSD au fost acceptate de Coaliția de guvernare și vor fi adoptate prin ordonanță de urgență de Executiv, a anunțat Sorin Grindeanu. Președintele PSD a adăugat că acest pachet va fi aprobat în același timp cu reforma administrației publice, relatează Agerpres.

„Cred că e important ceea ce spunem de cinci luni de zile şi am prezentat de cinci luni de zile şi anume pachetul pe relansare economică. L-am prezentat în septembrie, dacă bine vă aduceţi aminte. În sfârşit a fost acceptat de colegii de guvernare şi va fi aprobat împreună cu pachetul pe administraţie. (...) Forma convenită în acest moment este de ordonanţă”, a spus Grindeanu la România TV.

De asemenea, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri pentru stimularea economiei. Acesta cuprinde măsuri fiscale și noi scheme de susținere pentru companii. Vor fi vizate „zone strategice, zone unde avem deficit de balanță comercială, unde importăm mai mult decât exportăm, resurse minerale, noi tehnologii, cercetare și IMM-uri”.

„Dăm bani unde știm că avem un deficit de balanță important, pe zona de procesare, pe zona farmaceutică, unde deficitele sunt foarte mari. Am împărțit balanța comercială, avem cinci grupe și banii se vor duce aici. Proiectele încep de la 10 milioane de euro și un buget mediu anual de 150 de milioane de euro”, a declarat Nazare la Antena 3 CNN.

Alexnadru Nazare a mai spus că pachetul de măsuri prioritizează zona de resurse strategice, precum cuprul sau grafitul.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre o nouă schemă pentru cercetare și dezvoltare, pentru zona tehnologiei. „Va avea un instrument prin care să luăm startup-uri care sunt foarte ingenioase și au potențial să crească și să le ajutăm să crească dinspre acceleratoare, dinspre universități, să le ducem în zona de business”.

Nazare a prezentat și o garanție de stat pentru IMM-uri, de 500 milioane de euro, în care vor fi finanțate proiectele mai mici între 7 și 50 milioane de lei.