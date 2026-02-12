Cine va primi bani din pachetul de relansare economică. Alexandru Nazare: "Nu mai sprijinim orice fel de investiții"

Alexandru Nazare a vorbit despre introducerea unei scheme prin care să fie atrase investiții mai mari de 1 miliard de lei sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, la Antena 3 CNN, pachetul de măsuri de relansare economică. El a precizat că acesta cuprinde măsuri fiscale și noi sceheme de susținere pentru companii, dar nu în orice zonă, ci vor fi vizate “zone strategice, zone unde avem deficit de balanță comercială, unde importăm mai mult decât exportăm, resurse minerale, noi tehnologii, cercetare și IMM-uri”.

Alexandru Nazare a vorbit despre introducerea unei scheme prin care să fie atrase investiții mai mari de 1 miliard de lei: “Noi nu aveam acest instrument, am ratat enorm de multe investiții pentru că nu am avut un instrument flexibil din care să știm ce îi acordăm, credit fiscal, grant, bonificație la dobândă, teren? În sfârșit, vom avea un instrument de diplomație economică prin care să atragem mari investiții.

Nu mai dăm bani pentru orice fel de investiție. Dăm bani unde știm că avem un deficit de balanță important. Pe zona de procesare, pe zona farmaceutică, unde deficitele sunt foarte mari. Am împărțit balanța comercială, avem cinci grupe și banii se vor duce aici. Proiectele sunt de peste 10 milioane de euro și un buget mediu anual de 150 de milioane de euro”.

Alexnadru Nazare a mai spus că pachetul de măsuri prioritizează zona de resurse strategice, precum cuprul sau grafitul: “Am luat practic tot ce înseamnă material critic și am prioritizat zona de resurse și noi tehnologii”.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre o nouă schemă pentru cercetare și dezvoltare, pentru zona tehnologiei. “Va avea un instrument prin care să luăm startup-uri care sunt foarte ingenioase și au potențial să crească și să le ajutăm să crească dinspre acceleratoare să le ducem în zona de business”.

De asemenea, Alexnadru Nazare a prezentat și o schemă pentru companii de apărare: “Nu aveam niciun instrument să sprijinim industria noastră de apărare. Am obținut fonduri europene. Am negociat cu Comisia șase luni de zile și am obținut 200 milioane de euro. Proiectele vor începe de la 10 milioane”.

Garanții de stat pentru IMM-uri

Nazare a prezentat și o garanție de stat pentru IMM-uri, de 500 milioane, în care vor fi finanțate proiectele mai mici între 7 și 50 milioane de lei.

“Avem ceva dedicat pentru diaspora, pentru românii care vor să investească acasă, plafon de 100 milioane de euro pentru investiții ale diasporei. Creăm un instrument prin care să poată să susțină companiile românești care vor să iasă în regiune. Poate fi un instrument util și pentru companiile care vor să se implice în recosntrucția Ucrainei”.

Despre măsurile fiscale, Alexandru Nazare a precizat că acestea vor face ca mai mulți bani să rămână în economie prin amortizarea accelerată combinată cu profitul reinvestit: "În 2026 le poți utiliza pe amândouă, creștem plafonul la TVA la încasare, lăsăm mai mulți bani în piață, de la 4,5 milioane la 5 milioane și anul viitor la 5,5 milioane. E un semnal foarte bun pentru IMM-uri, pentru cmpaniile mici românești”.

De asemenea, se va introduce o superdeducere pentru echipament în 2026, de 65%.

La microîntreprinderi va exista posibilitatea de a se reveni la acest statut dacă se trece de 100.000 de euro timp de un an. Totodată, condiția de a avea angajați la 30 de zile a crescut la 90 de zile, a mai precizat Alexandru Nazare.