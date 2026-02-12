Ministrul Finanțelor: Dacă nu luam măsuri, FMI venea în România și măsurile erau mult mai dure

Alexandru Nazare. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că România poate intra în recesiune tehnică, dar a precizat că, pe anul 2025, datele vor indica faptul că România va avea creștere economică:

"Nu pot să o confirm, mai ales în ipostaza din care vă vorbesc astăzi (recesiunea tehnică, n.r.). Este posibil să avem, pe una dintre serii ajustată sezonier să fie un trimestru negativ. Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025. România va avea creștere economică pe 2025, e adevărat mai modestă, mai apropiată de prognoza Comisiei Europene, dar e de apreciat că am menținut România pe creștere, nu e foarte puțin lucru".

Alexandru Nazare a subliniat că dacă nu erau luate măsuri de corecție, problemele bugetare erau mult mai grave. prin urmare, potrivit ministrului Finanțelor, nu exista alternative la măsurile luate de Guvernul Bolojan:

"Suntem cu toții conștienți că măsurile aplicate, absolut necesare fărăd e care România ar fi fost într-o criză profundă din care nu își putea reveni decât ân câțiva ani de zile, dacă aceste măsuri nu erau luate, românia suferea un număr de ani, nu își putea reveni imediat. Pierdea ratingul de investiții, nu mai avea acces la fonduri europene, investitorii nu ar mai fi avut încredere, inflația ar fi fost galopantă. Nu exista alternativă. Corecția dacă nu am fi luat măsuri ar fi fost forțată, făcută de piețe, am fi avut din nou FMI în România. Măsurile ar fi fost mult mai dure, cu un impact mult mai dur asupra oamenilor".

Alexandru Nazare a subliniat că oricât de difivilă e situația din prezent pentru români, nu ne aflăm într-un scenariu similar cu cel din 2009:

"Astăzi nu trecem printr-o situație fericită. Românii suferă, inflația e ridicată, dar totuși avem în continuare o creștere, menținem o creștere modestă.

Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, ceea ce din punctul nostru de vedere nu sunt astăzi, primii care ar fi observat ar fi fost investitorii, dar investitorii sunt din ce în ce mai optimiști. Scăderea dobânzilor din ultimele 6 uni la titlurile înn lei este de aproximativ 2%.

Nu cred că e vorba de o chestiune structurală, creditarea funcționează, investițiile au crescut, nu avem șomaj exploziv. Nu există nicio comparație între ce se întâmplă acum și în 2009."