România riscă recesiunea tehnică: Cele două scenarii prin care poate trece țara noastră. Verdictul îl primim vineri

România este la un pas de recesiune tehnică. Foto: Getty Images

România este la un pas de recesiune tehnică. Toţi ochii sunt aţintiţi pe anunţul statisticii de vineri care va arată cât de gravă este problema în economie. Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României trebuie să aibă două luni consecutive de scădere a Produsului Intern Brut.

Concret, sunt indicii că produsul intern brut a scăzut din nou, după reducerea de 0,2% din trimestrul al treilea, ceea ce înseamnă că țara va intra în recesiune tehnică. Principala frână a fost scăderea consumului, pe fondul creșterii TVA și a prețurilor. În decembrie, a cincea lună cu inflație de aproape 10%, consumul a scăzut cu aproape 3%, un lucru neobişnuit pe luna cumpărăturilor.

Recesiunea tehnică ar însemna pentru România investiții mai puține și companii mai prudente, cu înghețarea angajărilor și posibile concedieri. Ar pune presiune pe bugetul statului, inclusiv prin costuri mai mari ale dobânzilor, iar leul ar putea să se deprecieze. Sectoare-cheie precum construcțiile, industria auto și comerțul ar putea fi afectate.

„Se resimt deja mugurii unei crize”

Deja se simt mugurii unei crize în HoReCA, mobilă, imobiliare, automotive, spun chiar reprezenanţi ai mediului de afaceri. În industria auto au scăzut vânzările cu 33% și tot mai multe fabrici închid porţile. Estimările Concordia de anul trecut arată că 10 mii de oameni au rămas fără locuri de muncă. În comerţ, afaceriştii spun ca sunt cele mai mici vânzări de la criza din 2008. În HoReCA e consumul scăzut şi se observă o creștere a dosarelor de insolvență în ianuarie.

Dacă nu este recesiune tehnică, ci doar o creștere foarte mică a PIB-ului conform datelor ce le vom primi mâine, înseamnă că economia nu scade, dar este aproape blocată. Activitatea economică creşte lent, ceea ce indică consum în scădere şi companii care pierd bani. Nu apar neapărat concedieri masive, dar angajările pot rămâne limitate, investițiile pot fi amânate, iar presiunea pe bugetul statului rămâne ridicată.

România s-a mai aflat în recesiune tehnică în 2012 și 2014, iar între 2008 și 2010 ţara noastră a trecut printr-o recesiune profundă.

Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru România

- investiţii mai puţine, companii mai prudente

- angajări îngheţate, posibile concedieri

- presiune pe bugetul statului (inclusiv prin dobânzi mai mari)

- leul ar putea scădea

- sectoare-cheie afectate: construcţii, industria auto, comerţ



Ce înseamnă o creștere mică a economiei

- economie aproape stagnată (investițiile pot fi amânate)

- angajări limitate, cu creşteri salariale mici sau inexistente

- presiune pe buget

- consum mic