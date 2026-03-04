HARTA scumpirilor la benzină și motorină. Prețurile au crescut în 24 de ore și cu 15 bani. Unde poți cumpăra cel mai ieftin

Carburanții s-au scumpit miercuri dimineață cu 15 bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la carburanți. FOTO: Agerpres & peco-online.ro

Carburanții s-au scumpit miercuri dimineață cu 15 bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la carburanți. Unele sortimente de motorină premium au trecut de pragul de 9 lei pe litru, iar benzina standard a depășit 8 lei. Creșterea este considerată semnificativă, având în vedere că, de regulă, ajustările de preț sunt de aproximativ 5 bani pe litru. Este prima majorare operată în benzinării de la izbucnirea războiului din Iran.

Șoferii resimt de astăzi scumpirile la pompă: prețul benzinei a crescut cu până la 15 bani pe litru, o majorare considerată semnificativă într-un interval scurt.

Prețurile diferă de la un lanț de benzinării la altul, dar și de la o stație la alta din cadrul aceleiași companii, în funcție de costurile de operare ale fiecăreia.

De exemplu, în benzinăriile din București cel mai mic preț la benzină e 7,96 lei pe litru. Cea mai ieftină motorină e 8,26 lei pe litru, în timp ce un litru de GPL costă cel mai puțin 3,84 lei pe litru. Benzina premium, folosită în special pentru mașinile de putere mare, costă 8,68 lei la Petrom, 8,81 la Lukoil și 8,93 lei la OMV.

Cel mai mic preţ la benzină este pe DJ693, ieşirea Ortişoara (Timiș) / Seceani de pe A1 – 7,89 lei şi tot acolo se găseşte cea mai ieftină motorină – 8,17 lei.

La Cluj-Napoca, un litru de benzină se vinde la pompă cu 7,96 lei, iar motorina cu 8,26 lei, în timp ce un litru de GPL costă acolo 3,84 lei.

În benzinăriile din Iaşi, benzina costă 7,94 lei, motorina – 8,26 lei, iar GPL – 3,99 lei.

Între timp, la Constanţa, un litru de benzină poate fi cumpărat de şoferi cu 7,96 lei, iar unul de motorină u 8,25 lei.

Ministrul Energiei: Există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei

Specialiștii se așteaptă ca prețurile în benzinării să ajungă la 10 lei pe litru, dacă se va prelungi războiul din Iran și prețul petrolului va continua să crească.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a admis marți că există riscul să ajungem în acest scenariu, deși, cu o zi înainte, spusese că aceste estimări sunt "minciuni sfruntate".

"În momentul de față, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc. Și dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc", a declarat Bogdan Ivan.

În România, la pompă, 50 / 55% din prețul final sunt taxe colectate de către stat, adică acciza și TVA.

Cotațiile petrolului Brent, de referință pentru piața europeană, au urcat miercuri dimineață la 83 de dolari pe baril, față de 72 de dolari pe baril la finalul săptămânii trecute.

Evoluţia preţurilor la pompă vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au determinat creşterea cotaţiilor petrolului pe pieţele internaţionale şi au amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării globale cu ţiţei.

În România, preţurile carburanţilor sunt influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului şi ale produselor petroliere rafinate, dar şi de nivelul taxelor, accizele şi TVA reprezentând o parte semnificativă din preţul final plătit la pompă.

Analiştii avertizează că, în cazul în care tensiunile din regiune vor continua să împingă în sus preţul petrolului, scumpirile carburanţilor ar putea continua şi în perioada următoare.

Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi, a transmis, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. 'Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat', a declarat Chirițoiu.