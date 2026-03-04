29 de zboruri către și dinspre Egipt, Dubai și Cipru, anulate miercuri din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 08:50 04 Mar 2026 Modificat la 09:11 04 Mar 2026

El Al-Israel Airline, FlyDubai, Hisky, Qatar Airways şi Wizz Air sunt companiile care şi-au anulat mai multe zboruri aeriene miercuri. Foto: Getty Images

Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, citată de Agerpres.

Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunţate explozii în Teheran şi alte oraşe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru).

Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian.

Astfel, după atacurile militare lansate de Statele Unite și Israel asupra bazelor de rachete și navelor de război din Iran, companiile aeriene din întreaga lume au anulat numeroase zboruri spre și dinspre regiune, iar traficul aerian global a fost puternic perturbat.

Măsurile de precauție și închiderea parțială a spațiului aerian au generat o undă de anulări de curse, iar autoritățile monitorizează în continuare evoluţia situaţiei pentru a asigura siguranța pasagerilor și a preveni alte perturbări.