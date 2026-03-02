Cursele speciale Tarom pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, amânate. Alte 35 zboruri aeriene au fost anulate luni

El Al-Israel Airline, FlyDubai, Hisky, Qatar Airways şi Wizz Air sunt companiile care şi-au anulat mai multe zboruri aeriene luni. Foto: Getty Images

Cursele speciale destinate repatrierii a peste 300 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara zilei de 2 martie, a anunțat compania Tarom. Iar oficialii Aeroportului Otopeni au transmis luni dimineaţa lista cu zborurile anulate de astăzi. În total, este vorba despre 35 de curse aeriene.

Cursele speciale Tarom pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, amânate

Traficul aerian către și dinspre Egipt nu este afectat de conflictul militar din Orientul Mijlociu. Zborul era programat pentru luni dimineață, însă sosirea în Cairo a grupurilor de români care urmează să fie îmbarcate înregistrează întârzieri.

"Transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiţii riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil", a transmis Tarom.

Pe fondul blocajelor la frontiera terestră Israel- Egipt, informaţii comunicate cu întârziere către TAROM, estimarea timpului de sosire la aeroportul din Cairo al grupurilor de români conduce spre ora 06:00, în cel mai optimist scenariu.

"Pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent", au precizat reprezentanţii TAROM.

Pentru a evita grăbirea deplasării şi prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune – cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariţia unor situaţii tensionate – precum şi impactul asupra operaţiunilor programate, s-a decis amânarea repatrierii şi preluarea grupurilor mâine seară din Cairo, în condiţii operaţionale sigure.

Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie se realizează în coordonare cu autorităţile române, egiptene, Consulatul României la Cairo şi organizatorii de grupuri.

"Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor. Tarom mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi cooperare în această situaţie generată de factori externi transportului aerian", au mai precizat reprezentanţii companiei aeriane.

Aeroportul Otopeni: Lista zborurile anulate de luni, 2 martie

Oficialii Aeroportului Otopeni au declarat luni dimineață lista zborurilor anulate începând de astăzi, fiind afectate în total 35 de curse aeriene. Dintre acestea, 17 sunt decolări, restul reprezentând sosiri programate.

El Al-Israel Airline, FlyDubai, Hisky, Qatar Airways şi Wizz Air sunt companiile care şi-au anulat mai multe zboruri aeriene luni, 2 martie 2026, aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat sâmbătă, după atacurile militare lansate de Statele Unite și Israel asupra bazelor de rachete și navelor de război din Iran, companiile aeriene din întreaga lume au anulat numeroase zboruri spre și dinspre regiune, iar traficul aerian global a fost puternic perturbat.

Măsurile de precauție și închiderea parțială a spațiului aerian au generat o undă de anulări de curse, iar autoritățile monitorizează în continuare evoluţia situaţiei pentru a asigura siguranța pasagerilor și a preveni alte perturbări.