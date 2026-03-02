Ședință de criză la Guvern, se caută soluții pentru românii blocați în Orientul Mijlociu

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit programului public al șefului de cabinet, evenimentul începe la ora 9:30.

La ședința participă viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării, Finanțelor.

Anterior, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferințe de presă pentru ca informațiile corecte să ajungă la timp la cetățenii României.

Duminică, Țoiu a cerut cetățenilor români aflați în zona de conflict să își transmită datele de contact la oficiile consulare.

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistență, cu excepția Emiratelor Arabe Unite.

300 de români așteaptă să fie evacuați din Israel prin Egipt. Peste 1000 de români în țările afectate de conflict

Un prim grup de cetățeni români - 300 - ar urma să fie scos din Israel și va trece în Egipt. De acolo, acești cetățeni vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a prezentat duminică seara datele referitoare la numărul de cetățeni români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

"Vorbim despre Israel, unde sunt circa 624 de cetățeni români. Dintre aceștia, aproximativ 30 sunt minori.

În Qatar vorbim de 159 de cetățeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetățeni români, din care mai multe familii cu copii.

În Ramallah (în Cisiordania, n.r.) vorbim de 46 de cetățeni români în atenție și nu avem informații legate de minori. În Kuwait sunt șase adulți și doi copii.

În Iran, nouă persoane. În Oman, circa 90 de turiști români. În Iordania, 99 de cetățeni români.

În Emiratele Arabe Unite, situația este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ.

În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informații, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat", a spus acest oficial.