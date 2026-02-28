Iranul a lansat un atac fără precedent în Orientul Mijlociu. Explozii în Dubai, un mort în Abu Dhabi

1 minut de citit Publicat la 12:30 28 Feb 2026 Modificat la 12:35 28 Feb 2026

Iranul a lansat un atac fără precedent în Orientul Mijlociu. Explozii în Dubai, un mort în Abu Dhabi. FOTO captură X

Iranul atacă simultan ținte americane din mai multe țări, au fost raportate explozii de pe plajele din Dubai până pe străzile din Doha, scrie CNN.

Panic in Abu Dhabi pic.twitter.com/mmrbq0xbDi — Russian Market (@runews) February 28, 2026

Nu este clar dacă acele explozii au avut loc după ce rachete au fost interceptate sau dacă au lovit țintele.

Cert este însă că regimul iranian acționează rapid și agresiv. Când Statele Unite și Israelul au atacat ultima dată Iranul în iunie, au vizat stocul de rachete balistice al regimului și i-a blocat capacitatea de a riposta.

Clar este și că regimul nu se gândește la relațiile sale cu vecinii săi și vrea să pedepsească SUA cu orice preț. Orice țară unde se află o bază militară americană pare a fi o țintă - Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuweit. Ar putea fi și altele, potrivit CNN.

O persoană a fost ucisă în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe rachete lansate din Iran au fost interceptate, a comunicat Ministerul Apărării din Emirate într-o declarație postată pe rețelele sociale.

EAU au anunţat că au interceptat cu succes o serie de rachete iraniene care vizează ţara. Ministerul Apărării a declarat că Emiratele Arabe Unite au fost ținta unui atac al rachetelor balistice iraniene.

Apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite a interceptat cu succes mai multe rachete.

Autoritățile acționează pentru îndepărtarea resturilor într-o zonă rezidențială din Abu Dhabi. unde a murit un cetățean asiatic și au fost provocate pagube materiale.