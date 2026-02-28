Prima reacție a Uniunii Europene, după ce SUA și Israel au lovit Iranul: Evoluţiile din regiune sunt extrem de îngrijorătoare

2 minute de citit Publicat la 12:58 28 Feb 2026 Modificat la 13:04 28 Feb 2026

Ursula von der Leyen spune că Uniunea Europeană a promovat în mod constant eforturile diplomatice / sursa foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis o declarație comună, după ce SUA și Israel au lovit Iranul. Oficialii susțin că evoluțiile din regiune sunt „extrem de îngrijorătoare” și că vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor UE.

Ursula von der Leyen și Antonio Costa au mai subliniat că Uniunea Europeană a promovat în mod constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată.

„Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare. Rămânem în strânsă legătură cu partenerii noștri din regiune.

Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională.

Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială.

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului criminal al Iranului și ale Gărzii Revoluționare și a promovat în mod constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată.

În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin.

Solicităm tuturor părților să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, au transmis oficialii UE.

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.



We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.



Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.

În Ierusalim, sirenele de alarmă sună în cazul unei riposte iraniene, iar autorităţile israeliene avertizează asupra unei „alerte extrem de grave”.

Începând de sâmbătă, la ora 08.00, „s-a decis trecerea întregului teritoriu de la nivelul Activitate maximă la nivelul Activitate esenţială”, a indicat armata israeliană într-o postare pe X.

O alertă a fost trimisă pe telefoanele mobile ale israelienilor, cerându-le să rămână „în apropierea spaţiilor protejate”, a indicat, de asemenea, armata israeliană.

Președintele Donald Trump a confirmat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran.

Într-un videoclip publicat pe Truth Social, președintele Donald Trump spune că armata Statelor Unite a început „operațiuni majore de luptă în Iran”.

Ca răspuns, Iranul a lansat un atac fără precedent în Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, au fost raportate explozii de pe plajele din Dubai până pe străzile din Doha.