În două luni, China a rămas fără doi mari prieteni. Acum riscă să ajungă marele perdant după atacul asupra Iranului. FOTO: Getty Images

În mai puțin de două luni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scos din joc doi dintre cei mai apropiați aliați ai Beijingului, punând, în același timp, presiune pe aprovizionarea Chinei cu petrol.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de SUA în ianuarie. Acum, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, este mort. Dincolo de faptul că Beijingul rămâne fără parteneri strategici în America de Sud și în Orientul Mijlociu, cele două acțiuni militare au lovit ceva și mai vital pentru China: petrolul.

Ambele țări trimit cea mai mare parte a țițeiului către China, peste jumătate din exporturile de țiței ale Venezuelei și aproape tot țițeiul livrat de Iran ar fi ajuns în China anul trecut, potrivit companiei de analiză de date Kpler.

Toate aceste livrări au reprezentat aproximativ 15% din importurile de petrol ale Chinei, arată calculele CNN pe baza datelor Centrului pentru Politici Globale în Energie al Universității Columbia.

Rob Thummel, manager la Tortoise Capital, consideră că China ar putea fi unul dintre marii perdanți ai conflictului cu Iranul, deoarece produce mult mai puțin petrol decât consumă.

„Prețul mai mare ar putea afecta creșterea economică, dar aprovizionarea este și mai importantă, pentru că China depinde de importurile de țiței ca să-și mențină economia în mișcare”, a spus el.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a numit atacul SUA- Israel asupra Iranului „inacceptabil” și a condamnat „uciderea flagrantă a unui lider suveran și incitarea la schimbarea regimului”. Totuși, Beijingul nu a comentat până acum asupra impactului economic potențial.

Dincolo de riscul întreruperilor de aprovizionare cu petrol, China și alte economii asiatice se confruntă și cu posibile probleme logistice dacă Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul țițeiului din țări precum Arabia Saudită și Kuweit, ar fi închisă sau perturbată.

Agenția iraniană Mehr News Agency a relatat că un petrolier, lovit duminică după ce ar fi încercat o „trecere neautorizată prin Strâmtoarea Ormuz”, se scufunda după ce a suferit avarii.

Iranul controlează partea nordică a strâmtorii și, în trecut, a amenințat că va bloca accesul pe această cale navigabilă în perioadele de conflict cu SUA. Analiștii avertizează că închiderea Strâmtorii Ormuz sau perturbări majore în zonă ar declanșa o criză energetică globală semnificativă.