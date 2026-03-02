Momentul în care un avion american de luptă se prăbușește în Kuweit. CNN: Mai multe avioane au fost doborâte

2 minute de citit Publicat la 10:30 02 Mar 2026 Modificat la 10:53 02 Mar 2026

Momentul prăbușirii unui avion de luptă în Kuweit. Sursă: captură video CNN

Mai multe avioane militare ale Statelor Unite ale Americii s-au prăbușit în Kuweit, relatează CNN, care citează Ministerul Apărării din această țară situată în Peninsula Arabică.

Potrivit instituției citate, toate echipajele au reușit să se catapulteze în siguranță.

Ministerul nu a oferit detalii despre cauzele prăbușirilor, însă acestea au avut loc într-o perioadă cu atacuri intense lansate de Iran asupra Kuweitului.

Un videoclip geolocalizat de CNN în apropierea orașului Al Jahra din Kuweit surprinde momentul în care un pilot care s-a parașutat și ajunge la sol este recuperat și pus în spatele unui automobil.

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

De asemenea, pe rețelele sociale circulă un alt videoclip, cu un avion de vânătoare prăbușindu-se în apropierea unei baze americane din zonă.

Și această filmare a fost geolocalizată de CNN.

Avionul de luptă cu două motoare cu reacție din videoclip este, extrem de probabil, un F-15E, conform analizei făcute de rețeaua TV.

Fighter jet crashes in Kuwait, video geolocated by CNN shows. Follow live updates. https://t.co/FNzHzi6XMn pic.twitter.com/Jwgk9MAOJT — CNN (@CNN) March 2, 2026

Nu a fost clar, imediat, motivul prăbușirii.

CNN a contactat CENTCOM și Ministerul Afacerilor Externe din Kuweit pentru comentarii.

Informații neconfirmate oficial spun că e posibil ca incidentul să fi avut loc în urma unui așa numit "friendly fire", situație în care forțele aliate americanilor au deschis focul asupra aeronavelor.

Surse regionale indică drept cauză a unei eventuale confuzii un inamic atac cu drone, dar autoritățile nu au confirmat imediat informațiile.

Iranul susție că ar fi doborât avionul de luptă american care s-a prăbușit în Kuweit

Presa iraniană a anunțat, luni, că forțele regimului ar fi doborât un avion de vânătoare american F-15 care se pregătea să atace teritoriul republicii islamice şi care a căzut în Kuweit.

"Un avion de vânătoare F-15 al armatei agresoare a Statelor Unite, care încerca să violeze spaţiul ţării, a fost lovit şi doborât de apărarea antiaeriană a Republicii Islamice Iran", a anunţat agenţia Tasnim, care legături cu Corpul Gardienii Revoluţiei Islamice, IRGC.

Conform acestei surse, aparatul a căzut în Kuweit ca urmare a apropierii de acest teritoriu.

Relatearea presei de la Teheran vine în contextul în care autoritățile kuweitinene au anunţat, la rândul lor, că mai multe aeronave militare americane s-au prăbuşit luni, în această țară, iar membrii echipajelor au supravieţuit incidentelor.

Colonelul Saud Al-Atwan, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, a precizat că piloții aparatelor prăbușite au fost transportați la spital.