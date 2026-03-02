Trump spune că toți candidații săi pentru a-l înlocui pe Khamenei sunt morți, pentru că "atacul a fost așa de reușit"

Foto: Getty

Președintele american Donald Trump a declarat că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaților pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziție a puterii la Teheran.

Într-un interviu acordat ABC News, Donald Trump a spus că au fost identificați candidați posibili pentru a prelua controlul asupra Iranului după moartea lui Khamenei, confirmată sâmbătă de Teheran, dar aceștia au murit în campania de atacuri comune americano-israeliene pentru decapitarea regimului.

"Atacul a fost atât de reușit încât am eliminat majoritatea candidaților", a afirmat președintele Trump în declarația pentru News.

"Nu va putea fi nimeni dintre cei la care ne gândeam pentru că toți sunt morți. Chiar și locurile doi și trei sunt morți", a mărturisit Donald Trump, care într-o intervenție, sâmbătă, a cerut poporului iranian să preia puterea pe cont propriu.

Potrivit televiziunii de stat Press TV, în bombardamentele de sâmbătă au murit comandantul-șef al Gardienilor Revoluției, generalul Mohamad Pakpur, secretarul Consiliului Apărării, Ali Shamjani, șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Abdorrahim Musavi, și ministrul apărării din Iran, Aziz Nasirzadeh.



Au supraviețuit președintele Iranului, Masud Pezeshkian, și Ali Larijani, șeful securității și noul om forte al regimului ayatolahilor.