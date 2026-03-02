SUA au folosit în premieră noi arme în atacul din Iran: De la versiunea americană a dronelor Shahed, la noi rachete Tomahawk

Americanii au desfășurat pentru prima dată noi variante ale armelor lor de precizie cu rază lungă de acțiune. Sursa colaj foto: U.S. Central Command/X

Armata americană a atacat Iranul sâmbătă cu drone asemănătoare cu cele pe care Rusia le desfășoară în mod obișnuit împotriva orașelor ucrainene. Sistemul de atac fără pilot, cu costuri reduse, cunoscut sub numele “LUCAS”, este o dronă de atac unidirecțională care arată aproape la fel cu Shahed, proiectată de Iran. Rusia a folosit extensiv Shahed-urile împotriva Ucrainei și acum își desfășoară propria variantă produsă pe plan intern, potrivit Business Insider.

Comandamentul Central al SUA, care supraveghează operațiunile din Orientul Mijlociu, a declarat în decembrie că a înființat o nouă forță operativă pentru prima escadrilă de drone de atac unidirecțională a armatei din regiune, care utilizează drone LUCAS.

Forța operativă Scorpion Strike „a folosit drone de atac unidirecționale cu costuri reduse pentru prima dată în luptă”, a declarat CENTCOM într-un comunicat despre operațiunile împotriva Iranului, sâmbătă, adăugând ulterior că „dronele cu costuri reduse, modelate după dronele Shahed ale Iranului, aplică acum represalii”.

Drona LUCAS, o nouă armă pentru forțele americane

Drona LUCAS a fost dezvoltată de firma americană de inginerie SpektreWorks și poate fi lansată din catapulte, vehicule și stații mobile terestre. Conform Marinei, are capacități de decolare asistată de rachete și o rază de acțiune „extinsă”.

Clasificarea ca dronă de atac unidirecțională sau muniție de acțiune necontrolată înseamnă că LUCAS poate zbura într-o zonă țintă pentru o perioadă extinsă înainte de a lovi ținta și a exploda. Deși drona seamănă foarte mult cu Shahed-ul iranian, designul aripii delta este unul popular pentru acest tip de armă.

De asemenea, americanii au desfășurat pentru prima dată noi variante ale armelor lor de precizie cu rază lungă de acțiune. Imaginile publicate de forțele armate arată lansarea rachetelor balistice ATACMS și a rachetelor de croazieră Tomahawk. Observatorii au comentat imaginea unui Tomahawk negru lansat de pe un distrugător american: o variantă care nu fusese cunoscută publicului anterior.

Noi versiuni ale rachetelor Tomahawk

Site-ul de specialitate „The War Zone” sugerează că noua armă este mai greu de detectat și a fost modernizată cu tehnologie de absorbție a radarului și de suprimare a infraroșului. Prin urmare, aceasta ar putea juca un rol deosebit de important în atacurile asupra țintelor maritime.

Armata americană spune că bombardiere stealth, avioane de vânătoare și „capacități speciale pe care nu le putem enumera” au intrat în primele 24 de ore ale atacurilor în Iran.

Drona LUCAS este una dintre multiplele arme pe care forțele americane le-au folosit pentru a ataca Iranul alături de avioanele de vânătoare israeliene sâmbătă.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. ?? pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Un oficial american a declarat pentru Business Insider că navele de război au lansat rachete de croazieră Tomahawk, în timp ce forțele terestre au folosit Sistemul de Rachete de Artilerie de Înaltă Mobilitate, sau HIMARS. Arme și resurse aeriene nedivulgate au fost implicate în operațiune, numită „Epic Fury”.

Iranul a răspuns la atacurile comune americano-israeliene prin lansarea de salve de rachete în tot Orientul Mijlociu, inclusiv asupra unor baze americane majore din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Sistemele americane MIM-104 Patriot, bateriile Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) și interceptoarele de rachete Standard lansate de pe nave au fost folosite pentru apărarea aeriană, au declarat oficialii americani.

Armata americană a declarat că forțele sale „s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”.

Alte țări, inclusiv Qatar și Marea Britanie, au confirmat că au fost implicate și în operațiuni defensive.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026