Noul pod peste Tisa, care leagă Sighetu Marmaţiei de Bila Ţerkva, va fi gata în luna mai, anunță un oficial ucrainean

Lucrările la noul pod peste râul Tisa, care va lega Sighetu Marmaţiei de localitatea ucraineană Bila Ţerkva (Biserica Albă), vor fi finalizate până la sfârşitul lunii mai, a declarat, pentru Agerpres şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin.

Se lucrează la noul pod peste râul Tisa și pe partea română și pe cea ucraineană, pentru ca șoseaua să fie dată în folosință cât mai devreme anul acesta.

Oficialul de la Kiev a declarat că investiția a înregistrat întârzieri pe partea ucraineană din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat.



„Podul peste Tisa este un proiect foarte important pentru Ucraina. Pentru că până acum nu a existat finanţare, lucrările de la Bila Ţerkva au început abia în luna august a anului trecut. O mare parte din investiţie a fost realizată. Pe partea ucraineană, malul este mult mai jos decât pe partea românească şi a fost nevoie de lucrări pentru întărirea malului. Toate aceste lucrări au fost făcute. Astăzi am purtat o discuţie cu viceprim-ministrul pe acest subiect. Cred că este posibil să fie deschis acest punct de trecere a frontierei până la sfârşitul lunii mai”, a precizat Suhomlin.

Lucrările din România sunt aproape finalizate.

„Mare parte din proiect este deja finalizată: structura podului și toate elementele metalice, rampele de acces din România și Ucraina, sensul giratoriu, parapetele, trotuarele și rigolele, hale de scanare și control, copertine, rețele de apă, canalizare, electric, postul Trafo, iluminatul exterior, împrejmuirea, sistemul ITS și camerele video.

Clădirile administrative sunt și ele aproape gata, finisajele interioare fiind în lucru în acest moment. În paralel, continuăm: montarea cântarelor, marcajele rutiere pe platformă, lucrările la containere și demontarea podului provizoriu. Este o mobilizare uriașă pe șantier, iar ritmul ne permite să spunem că finalul este tot mai aproape”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, la sfârșitul anului trecut.

În prezent, traficul rutier dintre România și Ucraina se desfășoară pe un pod din lemn prins pe structură metalică dat în folosință la începutul anilor 2000, în vecinătatea municipiului Sighetu Marmației. Odată cu declanșarea războiului din Ucraina, traficul rutier și pietonal a crescut simțitor, iar structura podului a fost serios afectată încât a fost necesară intervenția constructorului.



Accesul din și înspre Ucraina se mai poate efectua prin punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare.



Temporar, între Ucraina și județul Maramureș a funcționat și traficul de călători pe calea ferată cu ecartament lat prin punctele de intrare în țară din Câmpul Lung la Tisa și Valea Vișeului, însă autoritățile feroviare ucrainene au suspendat circulația trenurilor.