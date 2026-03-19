Motorina a trecut de 10 lei pe litru, dar Ministerul Energiei spune că piața e stabilă și funcțională: Avem stocuri de 102%

Motorina premium a depăşit pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării din România. FOTO: Agerpres

Piaţa carburanţilor din România este stabilă şi funcţională din punct de vedere al aprovizionării şi al accesului la marfă, gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgenţă fiind de peste 102%, informează Ministerul Energiei.

"Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgenţă de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea şi menţinerea rezervelor minime de ţiţei şi de produse petroliere pentru situaţii de urgenţă în piaţa petrolieră. Gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgenţă este de peste 102%", se menţionează într-un comunicat al ministerului.



Sursa citată subliniază că stocurile de urgenţă se folosesc în cazul apariţiei unor situaţii de disfuncţionalitate majoră în aprovizionare, a situaţiilor de urgenţă deosebită sau a situaţiilor de criză locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. Titularii obligaţiei de stocare trebuie să asigure, în mod continuu, disponibilitatea şi accesibilitatea din punct de vedere fizic a stocurilor pentru care au obligaţia de stocare, pe întreaga perioadă de valabilitate a obligaţiei de menţinere a acestora.



"Stocurile de urgenţă menţinute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile menţinute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară, totalul fiind de 90 de zile", precizează reprezentanţii ministerului.

Mecanismul de constituire, menţinere şi monitorizare a stocurilor de urgenţă, inclusiv a celor delegate în extern, este aplicat la nivelul întregii Uniuni Europene.



Potrivit sursei citate, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis conducerii Guvernului României şi liderilor coaliţiei de guvernare un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România. Propunerile au fost înaintate încă de săptămâna trecută şi sunt în continuare analizate la nivelul structurilor competente, în vederea adoptării celor mai adecvate măsuri.

Motorina premium a depăşit miercuri dimineaţa pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării din România.

Între timp, motorina standard continuă să se scumpească, iar litrul de benzină se apropie de 9 lei. Guvernul este aşteptat să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, în Parlament, că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.