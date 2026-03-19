Nicușor Dan, despre criza carburanților: "O să vedeți, într-o săptămână, un set de măsuri"

Autoritățile române lucrează la un pachet de măsuri pentru a face față creșterii prețurilor la energie, iar acestea ar urma să fie prezentate în circa o săptămână, a declarat joi Președintele României, Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că, în contextul scumpirii petrolului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, au fost analizate mai multe scenarii. "Au avut loc discuții la guvern, între guvern și operatorii de pe piața de energie. O să vedeți, într-o săptămână, estimez, un set de măsuri", a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă România ar putea recurge la măsuri de plafonare a prețurilor, similar cu Slovacia, Președintele a subliniat că va exista o intervenție din partea statului. "O să vedeți măsurile când vor fi adoptate, dar da, o să fie o acțiune din partea statului român", a spus acesta.

Nicușor Dan a arătat că România urmărește în primul rând evoluțiile din sectorul energetic și impactul asupra economiei.

"Din toate subiectele care sunt pe masă, cel care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire a tranziției în zona de energie, astfel încât prețurile pentru companiile din Europa și industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit", a explicat președintele.

În același timp, el a subliniat că la nivelul Uniunii Europene există o dezbatere importantă privind energia nucleară, iar România se numără printre principalii susținători ai acestui sector.

"Suntem printre principalii susținători ai energiei nucleare, ai direcționării producției și stimulării producției nucleare în interiorul României" a adăugat Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la un eveniment de specialitate, că analiza Ministerului Finanțelor privind prețurile la carburanți a fost transmisă la Guvern, iar în următoarele zile ar putea fi luată o decizie de către Executiv.

"Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens", a explicat Nazare.

El a precizat că majorarea prețului a avut loc imediat după începerea războiului deși stocurile la dispoziție la acel moment nu au fost influențate de această decizie fiind achiziționate în trecut.

Joia trecută, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane.

Și premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.