Surse AP: Pentagonul cere încă 200 de miliarde de dolari pentru războiul din Iran

1 minut de citit Publicat la 15:40 19 Mar 2026 Modificat la 15:44 19 Mar 2026

Pentagonul solicită fonduri de încă 200 de miliarde de dolari pentru războiul din Iran, a declarat un oficial de rang înalt din administrație, şi ar fi trimis deja cererea Casei Albe, notează AP. „Este nevoie de bani pentru a ucide criminalii”, a spus Pete Hegseth, secretarul Apărării.

Este o cifră extraordinar de mare și se adaugă finanțării suplimentare pe care Departamentul Apărării a primit-o deja anul trecut în cadrul proiectului de lege privind reducerile majore de impozite al președintelui Donald Trump.

Congresul se pregătește pentru o nouă cerere de cheltuieli, dar nu este clar dacă Casa Albă a transmis cererea spre examinare. Nici nu este sigur dacă cererea de cheltuieli ar avea sprijin.

Întrebat despre această sumă într-o conferință de presă de joi, secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu a confirmat direct cifra, spunând că aceasta s-ar putea schimba. Dar a spus că „ne vom întoarce la Congres și la oamenii noștri de acolo pentru a ne asigura că suntem finanțați corespunzător”.

Pentagonul trimite „31-MEU” în Orientul Mijlociu

Pentagonul a decis să desfășoare în Orientul Mijlociu Unitatea Expediționară 31 a Pușcașilor Marini ai SUA (MEU 31) și mai multe nave de război în Orientul Mijlociu, pe măsură ce Iranul își intensifică atacurile în Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o solicitare din partea Comandamentului militar central (CENTCOM) pentru o componentă a unui grup amfibiu și o unitate expediționară atașată a pușcașilor marini.

Unitatea expediționară este formată din mai multe nave de război și 2.500 de pușcași marini.