Pentagonul trimite „31-MEU” în Orientul Mijlociu: Militarii de elită ai SUA, specializați în evacuări și operațiuni amfibii

Publicat la 22:08 13 Mar 2026 Modificat la 22:08 13 Mar 2026

Elicopter Osprey din cadrul Forței 31 Expediționare a Pușcașilor Marini ai SUA, în cadrul unui exercițiu de luptă. Foto: Getty Images

Pentagonul a decis să desfășoare în Orientul Mijlociu Unitatea Expediționară 31 a Pușcașilor Marini ai SUA (MEU 31) și mai multe nave de război în Orientul Mijlociu, pe măsură ce Iranul își intensifică atacurile în Strâmtoarea Oormuz, anunță The Wall Street Journal.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o solicitare din partea Comandamentului militar central (CENTCOM) pentru o componentă a unui grup amfibiu și o unitate expediționară atașată a pușcașilor marini.

Unitatea expediționară este formată, în mod uzual, din mai multe nave de război și 2.500 de pușcași marini, adaugă publicația, care citează trei oficiali americani.

Unitățile expediționare ale Marinei SUA nu sunt antrenate și echipate doar pentru operațiuni amfibii sau debarcări, dar sunt, în același timp, specializate și pentru activități de pază și securitate în cadrul ambasadelor americane, acțiuni de evacuare a civililor sau în misiuni de combatere a efectelor dezastrelor, informează Associated Press.

Pușcași marini din armata SUA. Foto: US Marines/Facebook

Deși desfășurarea „MEU 31” reprezintă o creștere semnificativă a trupelor americane în regiune, decizia trimiterii acestor efective nu înseamnă automat că o invazie terestră a Iranului e iminentă sau că ea ar urma să se producă, la un moment dat.

Unitatea numără 2.500 de pușcași și cel puțin o navă de asalt amfibiu - USS Tripoli.

Unitatea 31 Expediționară a Pușcașilor Marini ai SUA, precum și nava de asalt amfibiu USS Tripoli, alături de mai multe ambarcațiuni de asalt folosite pentru debarcări, sunt staționate în Japonia.

În ultimele zile, această forță expediționară a navigat în apele Oceanului Pacific, conform datelor furnizate de armata SUA.

Forței expediționare i-ar lua mai mult de o săptămână pentru a naviga și a ajunge până în zona Golfului Persic.