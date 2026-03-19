Rusia avertizează țările să nu se alăture la coaliția cerută de SUA pentru apărarea Strâmtorii Ormuz: "Deveniți complici"

2 minute de citit Publicat la 15:51 19 Mar 2026 Modificat la 15:51 19 Mar 2026

Lansator de rachete iranian. Rusia a furnizat Iranului informații pentru a putea lovi cu drone și rachete ținte ale SUA și aliaților în regiunea Golfului. Foto: Getty Images

Ministerul de Externe de la Moscova a avertizat, joi, că orice țară care se alătură coaliției propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz devine "parte în conflictul din Orientul Mijlociu și complice a americanilor și israelienilor în agresiunea împotriva Iranului", scrie Agerpres.

Rusia a invocat drept argument legislația internațională.

"Poziția Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluție pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor", a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.

Ea a reiterat punctul de vedere al Rusiei, conform căruia campania militară a Israelului și Statelor Unite împotriva Iranului este nejustificată și neprovocată, iar ostilitățile trebuie să înceteze imediat și să fie înlocuite de contacte pe

canale politice și diplomatice.

Președintele american Donald Trump le-a cerut aliaților SUA să desfășoare nave militare în Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pe unde se transporta înainte de război o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Până acum, majoritatea aliaților au respins cererea respectivă.

Iranul, bombardat de americani și israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe ruta respectivă, atacând în paralel cu rachete și drone țările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul își va continua riposta militară, exercitându-și "dreptul legitim la autoapărare".

Rusia ajută Iranul să lovească țările din Golf și Israelul. Putin a pus la dispoziția Teheranului flota de sateliți VKS

Kremlinul le furnizează iranienilor imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită pentru dronele kamikaze folosite în războiul cu SUA și Israel, potrivit The Wall Street Journal, WSJ.

Datele furnizate de Rusia regimului de la Teheran provin de la o flotă de sateliți folosiți de Moscova pentru culegerea de informații, conform unui oficial citat de publicația americană.

Flota este gestionată de Forțele Aerospațiale Ruse, VKS.

Conform WSJ, prin acest sprijin Vladimir Putin încearcă să-și păstreze cel mai apropiat partener din Orientul Mijlociu și să prelungească un război care-i aduce beneficii, atât militare, cât și economice, Rusia fiind unul dintre beneficiarii creșterii cotațiilor internaționale la țiței.

Surse WSJ: Rusia a dat în mod direct Iranului imagini din satelit cu ținte americane

Sprijinul Moscovei pentru Teheran îmbracă și forma componentelor de drone Shahed modificate pentru a îmbunătăți comunicarea, navigația și direcționarea.

Rusia și-a valorificat, de asemenea, experiența în utilizarea dronelor în Ucraina, oferind iranienilor îndrumări tactice cu privire la numărul de aparate care ar trebui utilizate în operațiuni și la altitudinile de la care ar trebui să atace, au declarat sursele WSJ, între care se numără și un ofițer de informații european de rang înalt.

Publicația mai susține că Rusia a furnizat recent în mod direct Iranului imagini cu locațiile vizate apoi de regimul de la Teheran în lovituri cu rachete balistice și drone.

Aliații estimează că, în baza informațiilor de la Moscova, Iranul a lovit mai multe instalații ale SUA, între care un radar de avertizare timpurie pentru un sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) din Iordania, precum și alte ținte din Bahrain, Kuweit și Oman.