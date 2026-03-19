Accident grav cu victime, în București: O mașină a izbit un refugiu, a rănit trei călători și a lovit tramvaiul oprit în stație

Un accident grav a avut loc joi, în București. O mașină a lovit un refugiu de tramvai. Potrivit primelor informațiilor, trei călători care erau în stație au fost răniți, doi dintre ei fiind transportați la spital.
În jurul orei 13:30, pe Bd. Octavian Goga, la stația Poșta Vitan (sens spre Piața Unirii), s-a produs un accident rutier grav. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători și a lovit persoane aflate pe peron, precum și un tramvai oprit în stație.
În urma incidentului, trei persoane au fost rănite, toate conștiente, iar două dintre ele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.
La fața locului au intervenit: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și trei ambulanțe SMURD.
Din cauza accidentului, circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 este blocată. STB recomandă evitarea zonei și folosirea rutelor alternative până la remedierea situației.