Laptele românesc dispare din piață: fermierii vând în pierdere, iar importurile sufocă producția internă

Sectorul producției de lapte din România se află într-un punct critic, în condițiile în care fermierii sunt obligați să vândă materia primă chiar și sub costurile de producție, în timp ce prețurile la raft continuă să crească.

Potrivit unui comunicat transmis de PUSL, lipsa capacităților de procesare îi vulnerabilizează grav pe producători, care devin dependenți de intermediari și de un lanț comercial dezechilibrat. În același timp, importurile au ajuns să acopere mai mult de jumătate din consumul de produse lactate din România, amplificând presiunea asupra fermelor locale.

Reprezentanții formațiunii atrag atenția că situația depășește deja sfera economică și devine o problemă de siguranță alimentară, cu efecte directe asupra viitorului agriculturii românești.

PUSL propune o serie de măsuri pentru sprijinirea fermierilor, printre care facilitarea accesului la unități de procesare și introducerea unor reglementări clare care să limiteze practicile comerciale neloiale.

„În acest moment, pentru multe ferme, această situație înseamnă pierderi de peste 30%, iar în contextul creșterii costurilor cu energia și combustibilul, pierderile ar putea depăși 35–40%, ceea ce face imposibilă continuarea activității. E nevoie de o intervenție decisivă și rapidă, pentru că este cu adevărat un moment critic”, a declarat Simona Allice Man, liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL.

În lipsa unor măsuri urgente, avertizează specialiștii, România riscă să își piardă capacitatea de producție în sectorul laptelui, devenind tot mai dependentă de importuri.