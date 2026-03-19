Radu Burnete este împotriva plafonării prețului la carburanți. ”Putem ajunge la penurie dacă, din populism, suntem iresponsabili”

Consilierul Prezidențial pentru probleme economice și sociale, Radu Burnete. Foto: Agerpres

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat joi, la Antena 3 CNN, că prețul carburanților ar putea depăși 10 lei litrul, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, însă a subliniat că autoritățile nu trebuie să creeze panică. El a explicat că riscul unei penurii există doar în cazul unor măsuri „iresponsabile”, precum plafonarea prețurilor. În opinia sa, sprijinul ar trebui direcționat către consumatorii vulnerabili.

„Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei.

Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii. Aș spune așa: Ministerul Energiei ce a făcut? A pus toate soluțiile pe masă. Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”, a explicat Radu Burnete.

Scenariile pe care le are pe masă președintele Nicușor Dan

Consilierul prezidențial a mai fost întrebat despre scenariile pe care le are pe masă președintele Nicușor Dan.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm.

Acei consumatori, în măsura în care există resurse financiare, pot fi ei ajutați cu o sumă de bani fix ca la prețul energiei electrice”, mai susține consilierul prezidențial.

Radu Burnete a mai fost întrebat dacă statul român ar putea introduce o măsură similară cu cea din Bulgaria, unde cei care câștigă sub 800 de euro primesc sprijin financiar din partea statului.

„Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva. Cred că un alt scenariu este ca țara noastră, ca și alte țări, să dea drumul la anumite cantități din rezervele naționale pentru a temporiza creșterea prețurilor”, a mai explicat consilierul prezidențial.

El e de părere că benzina nu ar putea să ajungă la 17 lei chiar și în scenariul în care războiul ar dura trei luni.

„Ceea ce nimeni nu știe în clipa de față să vă spună este cât o să țină acest război.

Din nou, cred că intrăm foarte mult în teritoriul speculativ. Chiar dacă războiul ține trei luni de zile, eu nu aș fi atât de convins că benzina poate să ajungă la 17 lei, fără să spun: 'stați liniștiți că nu se întâmplă'.

Sunt atât de multe variabile în ecuația asta. Ar fi o iresponsabilitate din partea mea să vină aici să spună ferm: 'Domnule, nu văd aceste scenarii posibile', ca peste o lună realitatea să îmi demonstreze că am greșit și toată lumea să zică 'uite ce prost a fost Burnete'”, a încheiat, ironic, Radu Burnete.