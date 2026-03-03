Radu Burnete: România trebuie să-şi construiască un buzunar pentru vremuri grele. Nu ştii de unde explodează următoarea criză

Consilierul Prezidențial pentru probleme economice și sociale, Radu Burnete. Foto: Agerpres

România trebuie să-şi construiască un buzunar pentru vremuri grele, statul are nevoie de resurse pe care le poate mobiliza foarte repede, a declarat marţi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Acesta a participat, la Palatul Victoria, la dezbaterea "România: creştere economică bazată pe competitivitate", organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale.



"Apreciez optimismul dumneavoastră, dar nu sunt atât de sigur că am scăpat de middle income trap (capcana veniturilor medii - n.r.). Aici cred că mai avem multe de făcut ca să ne asigurăm că, chiar dacă poate, nominal, ne-am căţărat un pic deasupra, nu cădem repede înapoi. Apoi, dacă mă uit la cum arată lumea astăzi, vedem că, numai recent, a început un nou război care ne impactează, susţinem eforturile Guvernului de a reduce deficitul public cu cea mai mare viteză posibilă şi cred că trebuie să fim conştienţi că nu ne mai permitem astfel de deficite. România trebuie să-şi construiască un buzunar pentru vremuri grele, pentru că nu ştii de unde explodează următoarea criză şi statul are nevoie de resurse pe care le poate mobiliza foarte repede. Or, dacă nu le are, ne vulnerabilizează foarte tare", a transmis consilierul prezidenţial, la dezbaterea "România: creştere economică bazată pe competitivitate", organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale.



El a menţionat şi câteva direcţii principale în care statul va trebui să-şi folosească banii pe care-i are.



"Prima ţine de Apărare, şi nu cred că e nevoie să mai explic, asta e noua lume. A doua ţine de aceste urgenţe care apar, şi e nevoie de un toolbox financiar să poţi reacţiona rapid, şi a treia zonă pe care o văd eu ţine de disparităţi sociale pentru a creşte coeziunea socială şi pentru investiţii în educaţie. Cred că dumneavoastră sunteţi autorii multora dintre studiile care arată că asta este investiţia care aduce cele mai multe beneficii pe termen lung. Restul trebuie să vină de la mediul privat şi cred că de ce România are nevoie, o să folosesc un englezism, se cheamă supply side revolution. Deci, noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care nu am făcut-o de foarte multă vreme", a susţinut el, citat de Agerpres.



Burnete a subliniat importanţa capitalului românesc, dar şi necesitatea aportului de investiţii străine.

"Asta înseamnă: capitalul românesc să facă mult mai multe lucruri. Avem nevoie de ecosisteme de private equity, fondurile din Pilonul 2 să le folosim mai înţelept pentru a cataliza creşterea economică. Avem nevoie de multe, multe investiţii străine şi să terminăm cu tipul ăsta de discurs, că 'nu ne vindem ţara'. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem aşa ceva", a afirmat el.



Consilierul prezidenţial a punctat şi urgenţa implementării "reformei administrative": "Nu mai avem timp să dezbatem dacă facem sau nu reforma administrativă. Trebuie făcută, trebuie să debirocratizăm şi aici apreciez că Guvernul face deja câteva lucruri în această direcţie".



"Din punctul meu de vedere asta e ecuaţia pentru următorul deceniu. Statul trebuie să se concentreze pe cele câteva priorităţi unde mediul privat nu poate interveni. În rest, trebuie să eliminăm toate barierele, ca economia privată să producă resursele necesare atât statului, cât şi societăţii.

Şi ultima direcţie pe care aş sublinia-o, tot în ideea asta, este că avem nevoie ca Uniunea Europeană să devină un jucător global mai important.

Deci, da, pentru integrarea pieţei financiare, a pieţelor de energie, a pieţei de capital. Dacă Europa rămâne fragmentată, economia României va avea de suferit", a spus Burnete.