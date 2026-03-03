“Participarea Europei la războiul din Iran este cu siguranță o posibilitate”, spune fostul șef al CIA David Petraeus

Participarea europeană la operațiunea militară SUA-Israel împotriva Iranului este "cu siguranță o posibilitate”, a declarat pentru Euronews fostul director al CIA și generalul american David Petraeus. Franța, Germania și Regatul Unit au semnalat o abordare defensivă în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Petraeus a declarat că implicarea europeană, în special într-o capacitate defensivă, „ar fi fost înțeleaptă de la început”, deși a subliniat că inițial nu s-a făcut nicio presupunere că țările europene se vor alătura operațiunii.

„Înțeleg că s-a discutat”, a spus el, referindu-se la posibilitatea ca națiunile europene să participe într-o capacitate mai ofensivă.

„Nu știu dacă aș putea prezice care ar fi rezultatul, dar faptul că se discută indică faptul că este cu siguranță o posibilitate”, a spus Petraeus.

Generalul american a sugerat că țările europene ar putea juca un rol semnificativ în consolidarea apărării aeriene și antirachetă, în special având în vedere că represaliile iraniene s-au extins dincolo de Israel și bazele militare americane din Orientul Mijlociu.

„Iranul nu își va limita țintele doar la bazele americane și Israel”, a spus el, indicând atacurile asupra infrastructurii civile, aerodromurilor și porturilor din statele vecine din Golf, ajungând chiar și la bazele britanice din Cipru.

În ciuda îngrijorărilor că conflictul s-ar putea transforma într-un război prelungit, Petraeus a exclus posibilitatea desfășurării de forțe terestre americane în Iran.

„Cred că președintele și secretarul (al Apărării, Pete Hegseth) au fost foarte clari că nu vom trimite trupe la sol”, a spus el, adăugând că capacitatea Iranului de a riposta este probabil să se reducă pe măsură ce stocurile de rachete, lansatoarele și capacitățile dronelor se degradează.

El a avertizat, însă, că numărul de victime americane suplimentare rămâne o posibilitate reală, precum și în rândul națiunilor gazdă și al forțelor aliate.

Petraeus a subliniat, de asemenea, o posibilă, deși incertă, evoluție politică în interiorul Iranului. Întrebat dacă vede o situație similară cu cea care s-a desfășurat în Venezuela, unde SUA l-au răsturnat pe Nicolas Maduro, dar i-au menținut administrația intactă: „Cred că este posibil, este conceput”, a adăugat el.

Citând analiști, el a spus că componența elitei conducătoare din Iran s-ar fi putut schimba în timp, cu mai puțini ideologi de linie dură și mai multe figuri oportuniste în cadrul sistemului.

„Există posibilitatea ca cineva să poată spune că ceea ce ne-a adus acest program nuclear și înarmarea reprezentanților este ruină”, a adăugat Petraeus, subliniind un scenariu potențial în care o conducere mai pragmatică ar putea reconsidera rolul regional al Teheranului.

El a subliniat că o astfel de evoluție „nu este nicidecum imposibilă”, dar este și departe de a fi sigură în acest stadiu.

Ayatollahul iranian Ali Khamenei a fost ucis într-un atac israelian sâmbătă, protocoalele de contingență fiind deja puse în aplicare pentru a desemna succesorul său. Constituția Republicii Islamice prevede un sistem de guvernare strict, hipercentralizat, în care vidul de putere este abordat rapid.