Kelemen Hunor, despre schimbarea lui Ilie Bolojan: “Până când PNL îl susține, nu există alt premier”. Decizia coaliției privind bugetul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți jurnaliștilor, la Parlament, că atâta timp cât Ilie Bolojan este susținut de PNL, nu își au rostul discuțiile despre un alt premier. Întrebat dacă UDMR susține scenariul discutat de social-democrați, alt premier liberal și excluderea USR de la guvernare, Kelemen Hunor a precizat:

“UDMR e o altă formațiune politică decât PNL, PSD și USR. Nu pot comenta. Sunt discuții interne la PSD, fiecare are în interior discuții. Nu pot comenta problemele de consulare internă, tematica, discuțiile dintr-un alt partid”.

Pe de altă parte, întrebat dacă UDMR îl susține pe deplin pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a spus că acesta nu depinde de susținerea PSD sau a UDMR:

“Ilie Bolojan este premierul pe care noi l-am susținut și dacă îl susține PNL-ul, atunci Ilie Bolojan...deci nu depinde nici de PSD, nici de UDMR, depinde doar de PNL. Am spus de o mie de ori, această întrebare nu are rost. Până când PNL îl susține pe Ilie Bolojan, nu există alt premier”.

Ce spune Kelemen Hunor despre buget

Kelemen Hunor a mai precizat că legea bugetului ar putea fi gata pe 16 sau 17 martie. Referitor la ajutorul one off pentru pensionari, Kelemen Hunor a precizat că nu s-a decis dacă se va acorda o singură dată sau în două tranșe:

“Aia e rezolvată! Era discutată de foarte multă vreme. Singura întrebare e dacă se plătește de două sau o singură dată, dacă se plătește și în prima jumătate a anului, și în a două jumătate, sau o singură dată. Toată lumea e de acord că trebuie plătit one off pentru pensionari cu pensiile mici. Aici nu mai avem discuții”.

Kelemen Hunor a mai spus referitor la procentul din impozitul pe venit care rămâne la bugetele locale, că primăriile primesc 63%. Pe de altă parte a criticat alocarea pentru Programul “Anghel Saligny”.

Președintele UDMR a mai spus că deși bugetul prevede doar jumătate din suma cerută de PSD pentru pachetul social, adică 1,6 miliarde de lei, social-democrații nu vor bloca bugetul, care ar putea să ajungă miercuri în Parlament.

Tensiuni în coaliție

Amintim că, în urma ședinței de luni, coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului pe 2026, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției. Ședința de luni a liderilor Coaliției a fost una tensionată, cu schimburi de replici acide între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD nu este de acord cu propunerea făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, de a aloca doar până la 1,5 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Asta în condițiile în care social-democrații au propus măsuri sociale care ajung la cheltuieli suplimentare de 3,3 miliarde de lei.

Bolojan a propus un buget prin care vrea tăierea investițiilor locale la jumătate față de 2025. El acceptă doar jumătate din măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, susțin surse din conducerea PSD. ⁠

Mai mult, spun social-democrații, tot Bolojan insistă să ia la centru din banii autorităților locale și să dea în plus multe miliarde la Primăria Generală a Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu.

De altfel, în ședința de luni a liderilor Coaliției, s-a iscat un conflict aprins pe această temă între Ciucu și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

De asemenea, PSD a cerut, marți, într-un comunicat de presă, aprobarea unui buget care să cuprindă integral măsurile de solidaritate cerute de partid. PSD cere alocarea celor 3,4 miliarde lei pentru ajutoarele pentru pensionari, mame și veterani. Solicitarea are loc în contextul în care în discuțiile din Coaliție, ministrul Finanțelor a transmis că există un spațiu fiscal de 1,5-1,7 miliarde de lei pentru măsuri sociale.