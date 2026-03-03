PUSL: Câți bani din cele 16,68 miliarde € prin SAFE rămân, de fapt, în România?

<1 minut de citit Publicat la 14:31 03 Mar 2026 Modificat la 14:31 03 Mar 2026

Militari români se antrenează cu o dronă, în cadrul unui exercițiu. Foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan să spună clar ce parte din cele aproape 17 miliarde de euro alocate României prin programul SAFE va ajunge în economia națională și nu în importuri masive de tehnică militară.

Umaniștii solicită transparență asupra componentei economice a contractelor și garanții privind implicarea industriei românești de apărare, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

„Un program de asemenea anvergură nu este doar o decizie militară, ci și una economică și strategică pentru următoarele decenii. Trebuie să știm clar ce valoare adăugată rămâne în România”, a declarat Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL.

PUSL cere public prezentarea procentului exact din cele 16,68 miliarde de euro care va rămâne în economia românească.