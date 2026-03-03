Imagini virale din Dubai Mall. Președintele Emiratelor Arabe a ieșit la cumpărături și s-a dus la cafenea ca să liniștească turiștii

1 minut de citit Publicat la 15:15 03 Mar 2026 Modificat la 15:15 03 Mar 2026

Șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a făcut o vizită surpriză la Dubai Mall. FOTO: colaj foto X

Președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a făcut o vizită surpriză la Dubai Mall, iar imaginile cu el la cumpărături și la cafenea au devenit virale, scrie The Moscow Times.

Șeicul a venit la mall însoțit de la mulți înalți oficiali, s-a plimbat prin mall și apoi a luat masa la o cafenea.

Apariția lui publică a iscat reacții numeroase pe rețelele sociale, utilizatorii postând fotografii cu președintele și exprimându-și recunoștința pentru sprijinul său pentru ca viața să revină a normal.

Shoppers at Dubai Mall were surprised as Mohamed bin Zayed Al Nahyan was seen walking through the mall alongside Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The visit came amid heightened regional tensions, as the UAE’s air defences intercepted multiple drone attacks.#DubaiMall pic.twitter.com/8FnQBlOBc1 — The Friday Times (@TFT_) March 3, 2026

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine și șeful Fondului rus de investiții directe (RDIF), a numit decizia șeicului un „mesaj puternic”. „Un Emirat Arab rezistent este unul dintre puținele locuri cu adevărat neutre din lume, axat pe menținerea păcii și prosperitate”, a scris Dmitriev pe rețelele sociale.

În 28 februarie, SUA și Israelul au lansat o operațiune militară împotriva Iranului, în urma căreia Teheranul a lansat atacuri împotriva Israelului și a bazelor americane din Orientul Mijlociu.

În Emiratele Arabe Unite, atacurile iraniene au afectat mai multe zone civile, inclusiv Aeroportul Internațional Dubai.

Ca răspuns la acțiunile Teheranului, Consiliul de Cooperare al Golfului (Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Oman, Qatar și Arabia Saudită) a amenințat cu atacuri de represalii. Cu toate acestea, acest lucru nu a împiedicat Iranul să lanseze noi atacuri.

În 2 martie, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a raportat doborârea a 35 de drone în țară. În total, 541 de drone au fost detectate pe cerul Emiratelor în ultimele trei zile. Conform ultimelor date, trei persoane au fost ucise și alte 68 au fost rănite în Emiratele Arabe Unite.