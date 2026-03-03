Peste 3.000 de români blocați în Orientul Mijlociu cer repatrierea. MAE: "Dificultatea de a contacta consulatele va persista"

Evacuarea turiştilor din zonele de conflict s-a intensificat luni prin zboruri speciale din Emirate. Sursa foto: Profimedia

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a precizat marți într-o conferință de presă că, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii spațiilor aeriene din regiune, continuă eforturile consulare și diplomatice pentru repatrierea cetățenilor români, 307 persoane fiind deja aduse în țară, în timp ce aproximativ 3.000 solicită sprijin pentru revenire.

“Pe parcursul zilei de ieri, a nopții și pe parcursul zilei de astăzi au continuat lovituri aeriene în țări din spațiul Orientului Mijlociu. Au fost atacuri cu drone și rachete în Bahrein, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman. Pe acest fond spațiile aeriene ale statelor din regiune sunt fie închise complet în multe cazuri, fie operează cu deschiderea temporară, perioade în care este închis, perioade în care se deschide. Pe acest fond, efortul se îndreaptă spre deescaladare și speranța ca condițiile de securitate să fie întrunite pentru reluarea circulației aeriene normale și rezolvarea problemei zecilor de mii și sutelor de mii de turiști sau călători prinși în tranzit”.

Reprezentanul MAE a precizat că a fost crescut personalul consular dedicat liniilor telefonice de urgeță. Referitor la nemulțumirea românilor care spun că nu au reușit să contacteze autoritățile consulare, Andrei Țărnea a recunoscut problema și a precizat că se așteaptă ca astfel de situații să continue din cauza numărului mare de solicitări:

“Continuăm să primim telefoane pe liniile de urgență consulară sau centrala MAE, fie care solicită informațe, fie asistență. Circa 3.000 de cetățeni care solicită ajutor pentru repatriere și avem în atenție un număr de circa 15-16.000 de cetățeni în regiune.

A fost crescut personalul consular dedicat acestor linii telefonice. Mă tem că dificultatea de a contacta consulatele va rămâne persistentă pe durata crizei. Nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâta telefoane. Particular, este afectat Dubai și Abu Dhabi, deci Emiratele Arabe Unite. În rest situația s-a clarificat. Colegii noștri încep să contacteze persoanele care s-au înscris pe listele de solicitări de asistență pentru repatriere”.

În ceea ce privește românii care au ajuns marți în țară în urma zborurilor de repatriere din Egipt, purtătorul de cuvânt al MAE a precizat:

“Mă bucur că sunt în siguranță. Au plecat într-o zonă de război. Principala mea bucurie e că sunt acasă. Le mulțumesc colegilor de la ambasada României de la Cairo care au făcut eforturi să îi ajute și pe cei care veneau cu agențiile de turism și turiștii care au ajuns pe cont propriu la punctul de trecere a frontierei. Mulțumesc piloților și echipelor de însoțitori de zbor și Tarom pentru organizarea zborurilor și agențiilor de turism. Este o situație critică. Oamenii au tot dreptul să critice limitele acțiunii MAE, dar este efectiv ceea ce zice legea. Am făcut tot ce se poate pentru fiecare cetățean român”.

Andrei Țărnea a explicat cum au fost aleși oamenii repatriați pentru primele zboruri speciale: “Nu au putut să fie achiziționate bilete online pentru că este vorba de curse făcute special pentru aceste zboruri. Cei care au avut responsabilitatea organizării și finanțării lor sunt agențiile de turism, biletele au fost plătite de respectivii pasageri. Sunt două categorii: 298 dintre ei sunt clienții acestor 6 agenții și 9 dintre ei sunt cetățeni care s-au prezentat pe cont propriu la punctul de frontieră. Nu e vorba de o selecție ci de grupuri compacte care au beneficiat de acest efort colectiv. Există o frontieră terestră către o țară al cărei spațiu aerian nu este închis, Egiptul și există o frontieră la care au avut acces”.