Energia solară și eoliană, surse complementare pentru siguranța și independența energetică a României

Energia regenerabilă poate deveni un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României. Foto: Getty Images

Transformarea României într-un pol regional al energiei regenerabile, prin investiții, modernizarea cadrului de reglementare și integrarea reală în piața europeană, reprezintă o provocare majoră pentru economia națională. În acest context, Antena 3 CNN deschide un dialog între decidenți și mediul de afaceri, într-un moment în care energia regenerabilă poate deveni un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României.

Conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine, aduce în prim-plan inclusiv întrebarea cât de scumpă, dar și cât de sigură va fi energia pe care o vom consuma.

În cadrul dezbaterii, Andrei Manea, Director Executiv RPIA, a evidențiat trei beneficii majore ale energiei solare:

„Aș scoate în evidență trei beneficii majore ale energiei solare. Primul este legat de siguranță, siguranța în alimentare, faptul că soarele nu depinde de vreo țară de unde să importăm, soarele răsare și mâine și poimâine. Am văzut săptămâna trecută că energia produsă din soare a fost principala sursă de energie în România pentru câteva ore bune și asta în luna februarie.

Alt avantaj este dat de costul final al energiei produse de energia solară, care ne permite să fim competitivi, ne permite să plătim aceste facturi și, în plus, vine și cu o scalabilitate. Avem parcuri care se pot întinde pe zeci sau sute de hectare și, în același timp, vedem deja undeva la 300.000 de români care au ales să-și instaleze în curte, pe casă sau în alte locații, panouri fotovoltaice. Deci este pentru toată lumea.

Și nu în ultimul rând, vedem foarte mulți oameni angrenați în această industrie. Din estimările asociației, la orizontul anului viitor vom fi undeva la 100.000 de oameni angajați direct sau indirect în industria noastră”, a declarat Andrei Manea.

La rândul său, Liviu Gavrila, vicepreședinte RWEA, a subliniat rolul complementar al energiei eoliene.

„Aș vrea întâi să punctez ce a spus și colegul meu, faptul că vântul bate și noaptea, vântul bate și iarna. Sunt două surse complementare care, împreună cu stocarea, vin să ne adreseze această nevoie fundamentală de energie.

Ceea ce ne dorim noi este ca proiectele pe care le promovăm, proiectele membrilor noștri, să reușească în așa fel încât, alături de celelalte proiecte strategice ale statului român, să ne asigure această independență și securitate energetică.

Revenind la complexitate, din punct de vedere al dezvoltării, construirii și operării, un proiect eolian este aproape la fel de complex ca un proiect pe gaz, un proiect extrem de complicat. E nevoie de o înlănțuire de elemente de legislație primară, legislație secundară, avizare, autorizare, care trebuie gândite ca un pachet și nu pe bucăți.

Eu cred că în momentul în care vom învăța să avem această privire de ansamblu și vom reuși să adresăm aceste mici inadvertențe, atunci vom avea mai mulți gigawați și în eolian, care să completeze pe cei din solar”, a completat Liviu Gavrilă.