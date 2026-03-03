România și-a triplat capacitatea solară în trei ani și pregătește noi gigawați de energie verde

Pe partea de energie solară, activitatea este accelerată în România. Foto: Getty Images

Transformarea României într-un pol regional al energiei regenerabile, prin investiții consistente, modernizarea cadrului de reglementare și integrarea reală în piața europeană, reprezintă una dintre marile provocări ale economiei naționale. În acest context, Antena 3 CNN deschide un dialog între decidenți și mediul de afaceri, într-un moment în care energia regenerabilă poate deveni un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României.

Conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine, aduce în prim-plan inclusiv întrebarea esențială: cât de scumpă, dar și cât de sigură, va fi energia pe care o vom consuma.

Întrebat cât de aproape este România de obiectivul de a produce peste o treime din energie din surse verzi și care sunt principalele obstacole, Andrei Manea, Director Executiv RPIA, a explicat că, pe segmentul energiei solare, evoluția este una accelerată.

„Pe partea de energie regenerabilă din surse solare, România stă extraordinar de bine. În ultimii trei ani ne-am triplat capacitatea instalată, atât pe partea de parcuri mari, cât și pe partea de prosumatori. Acest trend, această direcție va continua și în perioada următoare. Avem parcuri în construcție de câțiva gigawați pe partea de energie solară, pe care spre sfârșitul anului, începutul anului viitor îi vom vedea în operare.

S-a schimbat un pic paradigma. Acum câțiva ani ne era mai greu să autorizăm aceste proiecte, acum ne este din ce în ce mai ușor să le autorizăm. S-au făcut progrese evidente. Asta se poate vedea în numărul de gigawați care au contracte de racordare, avize de racordare, în numărul de gigawați care au autorizații de construire și așa mai departe.

În continuare au rămas niște chestiuni care eu cred că trebuie regândite, nu neapărat rezolvate. Sunt niște chestiuni care trebuie regândite ca să ne dăm seama unde sunt prioritățile industriei, prioritățile țării vizavi de această furnizare a energiei electrice. Fac o paranteză: energia este astăzi, cred că peste tot în lume, un subiect, poate cel mai important subiect al lumii.

Și, din fericire, această energie regenerabilă, atât cea din soare, cât și cea din vânt, nu are granițe. Soarele bate nestingherit. În România am avut acum, săptămâna trecută, energia solară drept principal producător al țării într-o zi din februarie, ceea ce acum o perioadă de timp părea de neconceput ca în februarie, din soare, să avem energia electrică pe primul loc în România, depășind hidro, gazul, cărbunele și așa mai departe. Deci e ceva ce se poate, se întâmplă, împreună cu ceea ce vom instala în viitorul apropiat și instalăm deja pe partea de stocare”, a explicat Andrei Manea.